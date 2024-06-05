Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки

С 14 июня Тайвань запрещает экспорт в россию и беларусь продуктов из нитроцеллюлозы с содержанием азота менее 12,2%. Соответствующее решение приняло Министерство экономики страны. Об этом сообщает Центральное агентство новостей Тайваня, пишет УНН.

Отмечается, что нитроцеллюлоза является ключевым ингредиентом бездымного пороха, и Европейский Союз и США контролируют ее экспорт. Первоначально Тайвань контролировал только экспорт нитроцеллюлозы с содержанием азота более 12,2%, а добавление нитроцеллюлозы с содержанием азота менее 12,2% на этот раз призвано исключить лазейки в Международном экспортном контроле.

При этом, представители Министерства экономики заявили, что только компания Taiwan Nitric Corporation производит нитроцеллюлозу с содержанием азота менее 12,2%, которая в основном экспортируется в США, Японию и Вьетнам, и что новые правила контроля не окажут существенного влияния на тайваньский завод.

Центральное агентство новостей Тайваня также напомнило, что с 8 марта этого года Тайвань запретил экспорт в рф и Беларусь 77 типов станков и инструментов, которые могли использоваться для производства оружия.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что в северокорейских ракетах, которыми враг атаковал Украину, были обнаружены компоненты микроэлектроники производства Тайваня.

По результатам работы специалистов института с представителями британского "Центра изучения вооруженных конфликтов" Conflict Armament Research (CAR) стал подготовлен Car отчет по исследованию частей и обломков вражеских ракет и ударных беспилотников. Так, только в одном объекте, идентифицированном как образец северокорейской баллистической ракеты, обнаружено 290 компонентов микроэлектроники иностранного производства. В подавляющем большинстве элементы обеспечивают навигацию ракеты, они произведены более чем 25 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване и т. д - отметил Рувин.

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов