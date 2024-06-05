Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  73084 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  46949 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  50649 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  52495 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  50526 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
  •  48051 просмотра

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
  •  49513 просмотра

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

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Флаг Украины снова подняли на кургане Костюшко в Кракове. Полиция взялась за расследование снятия стяга

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Мобилизация чрезвычайников: Кабмин одобрил постановление о бронировании не более 50% работников ГСЧС

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ГУР проводит масштабную DDoS-атаку на госучреждения и крупные компании рф - источники

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В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали

В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали

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Оккупанты начали строить заграждения в Крыму, чтобы спрятать свои системы ПВО - "АТЕШ"

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Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI

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Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР

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На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  147706 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  164755 просмотра

Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки

Тайвань запретил экспорт нитроцеллюлозной продукции с содержанием азота ниже 12,2% в рф и беларусь, чтобы устранить лазейки в Международном экспортном контроле и предотвратить потенциальное использование в производстве оружия.

Война •   •  3513 просмотра
Тайвань запретил экспорт в рф и беларусь сырья для производства взрывчатки

Флаг Украины снова подняли на кургане Костюшко в Кракове. Полиция взялась за расследование снятия стяга

В среду украинский флаг был снова вывешен на кургане Костюшко в Кракове, что в Польшу, после того, как накануне его снял скандально известный польский депутат. Полицейские начали расследовать дело.

Общество •   •  4224 просмотра
Флаг Украины снова подняли на кургане Костюшко в Кракове. Полиция взялась за расследование снятия стяга

Рада поддержала изменения в отношении дипломатической службы: что предполагается

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, который совершенствует порядок прохождения дипломатической службы, определяет механизм контроля за соблюдением единства внешнеполитического курса государства.

политика •   •  4830 просмотра
Рада поддержала изменения в отношении дипломатической службы: что предполагается

Мобилизация чрезвычайников: Кабмин одобрил постановление о бронировании не более 50% работников ГСЧС

Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее мобилизовывать до 50% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, прокуратуры, Бюро экономической безопасности и других государственных служб.

Общество •   •  6746 просмотра
Мобилизация чрезвычайников: Кабмин одобрил постановление о бронировании не более 50% работников ГСЧС

ГУР проводит масштабную DDoS-атаку на госучреждения и крупные компании рф - источники

Масштабная DDoS-атака украинских киберспециалистов парализовала работу многочисленных российских государственных учреждений, частных компаний и онлайн-сервисов, включая правительственные сайты, банковские сервисы и социальные сети.

Война •   •  6621 просмотра
ГУР проводит масштабную DDoS-атаку на госучреждения и крупные компании рф - источники

В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали

Военнообязанный скончался в больнице от травм, полученных во время эпилептического припадка, после того как его доставили в торговый центр для прохождения военной службы.

Общество •   •  6939 просмотра
В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали

Оккупанты начали строить заграждения в Крыму, чтобы спрятать свои системы ПВО - "АТЕШ"

российские захватчики в оккупированном Крыму после успешных украинских ударов пытаются спасти свою ПВО. Они строят специальные заграждения, чтобы спрятать вооружение от местных жителей.

Война •   •  9997 просмотра
Оккупанты начали строить заграждения в Крыму, чтобы спрятать свои системы ПВО - "АТЕШ"

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI

Несмотря на продолжающуюся войну, украинцы по-прежнему решительно поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО, причем, согласно опросу Международного республиканского института, поддержка ЕС колеблется от 91% до 49%, а НАТО-от 87% до 43% в разных городах.

Общество •   •  10321 просмотра
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI

Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков.

Криминал и ЧП •   •  8583 просмотра
Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР

Таможенники остановили незаконную пересылку в США партии из 75 предметов антиквариата

Житель Чернігівської області намагався незаконно переправити до США 75 стародавніх пам'яток V ст. До н. е - XVII ст. н. е.

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Таможенники остановили незаконную пересылку в США партии из 75 предметов антиквариата