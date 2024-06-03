Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Важным этапом уменьшения военного потенциала России является усиление санкций и экспортного контроля по поставкам в нее иностранного оружия и компонентов для ее производства. Важную роль в этом процессе играет британская исследовательская организация Conflict Armament Research (CAR, на украинском: "исследователи оружия конфликтов").

О том, на чем именно в своих исследованиях делают акценты специалисты CAR, насколько эффективны их отчеты по усилению санкционного давления на рф и как происходит сотрудничество с украинскими экспертными организациями, в частности с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, рассказала полевая исследовательница Conflict Armament Research Кристина Кимачук в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Мы отслеживаем цепочки поставок систем вооружений и их компонентов в зоны конфликтов по всему миру или в страны, которые их используют. То есть, документируем такие системы и их компоненты в партнерстве с национальными органами власти и отслеживаем их с помощью национальных экспортных агентств или объектов промышленности. мы работаем в Украине с 2018 года. Сначала исследовали незаконные цепи поставки российского оружия на территорию Донецкой и Луганской областей Украины. После полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. CAR исследует цепи поставок компонентов, обнаруженных в вооружении и военной технике, которые использует Россия на территории Украины - отметила Кристина Кимачук.

По ее словам, с 2022 года CAR опубликовала тринадцать публичных отчетов, в которых очерчиваются исследования различных видов вооружений, которые использовались Россией на территории Украины, в частности, российские, иранские и северокорейские системы вооружения.

Важную помощь в их подготовке и дальнейшем усилении давления на рф оказывают и украинские экспертные учреждения. И хотя в CAR есть правило не комментировать работу национальных агентств, организация высоко оценивает работу украинских экспертов.

Информация, которую мы готовим является чрезвычайно важной для эффективного внедрения санкций и осуществления мер по экспортному контролю. Действительно, трудно остановить поставки компонентов, если не знать какие именно компоненты используются, кто их покупает и осуществляет их передачу, и как они оказываются в российских, иранских или северокорейских системах вооружения. украинские учреждения, осуществляющие криминалистические, технические и научные исследования, в том числе и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, делают невероятную работу в чрезвычайно сложных и иногда опасных условиях. Их работа-неоценима - подчеркнула полевая исследовательница CAR.

Исследовательница добавила, что существуют несколько проблем, которые необходимо решить, чтобы ограничить поставки в рф иностранного оружия и компонентов для его изготовления.

Основываясь на исследованиях CAR, стоит отметить, что, во-первых, компоненты редко производятся в стране регистрации компании, ответственной за их производство. Во-вторых, полупроводниковая промышленность в значительной степени основана на нескольких уровнях дистрибьюторов, и поэтому существует вероятность того, что компоненты не будут поставляться напрямую производителями. В-третьих, проблема поддельных компонентов требует тесного сотрудничества с промышленностью для идентификации оригинальных компонентов, прежде чем делать выводы об их происхождении. И наконец, Россия, Иран и Северная Корея не инвестировали в свою полупроводниковую промышленность, как другие страны, и поэтому не стоит удивляться, что в вооружениях, которые рф использует против Украины, так много компонентов не отечественного производства. Эти четыре пункта означают, что для решения проблемы поставки компонентов в вышеупомянутые страны и достижения определенных результатов – необходимо работать с объектами промышленности - подытожила Кристина Кимачук.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщил, что в баллистических ракетах производства КНДР, которыми враг атаковал Украину, обнаружено почти 300 разнообразных компонентов микроэлектроники иностранного производства. обнаружили в баллистических ракетах производства КНДР, которыми враг атаковал Украину. Информация об этом, на основании выводов специалистов КНИИСЭ, содержится в отчете CAR.