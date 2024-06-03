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Посилення експортного контролю та санкцій проти рф – результат співпраці британських та українських експертів

Посилення експортного контролю та санкцій проти рф – результат співпраці британських та українських експертів

Київ • УНН

 • 197610 перегляди

З 2022 року Conflict Armament Research (CAR) опублікувала тринадцять публічних звітів, в яких окреслюються дослідження різних видів озброєнь, які використовувалися росією на території України, зокрема, російські, іранські та північнокорейські системи озброєння.

Важливим етапом зменшення військового потенціалу росії є посилення санкцій та експортного контролю щодо постачання до неї іноземної зброї та компонентів для її виробництва. Важливу роль у цьому процесі відіграє британська дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR, українською: "Дослідники зброї конфліктів"). 

Про те, на чому саме у своїх дослідженнях роблять акценти фахівці CAR, наскільки ефективними є їхні звіти щодо посилення санкційного тиску на рф та як відбувається співпраця з українськими експертними організаціями, зокрема з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, розповіла польова дослідниця Conflict Armament Research Христина Кімачук в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

Ми відстежуємо ланцюги постачання систем озброєнь та їхніх компонентів до зон конфлікту по всьому світу або країн, що їх використовують. Тобто, документуємо такі системи та їх компоненти у партнерстві з національними органами влади та відстежуємо їх за допомогою національних експортних агентств або об’єктів промисловості. Ми працюємо в Україні з 2018 року. Спершу досліджували незаконні ланцюги постачання російської зброї на територію Донецької та Луганської областей України. Після повномасштабного вторгнення російської Федерації на територію України. CAR досліджує ланцюги постачання компонентів, виявлених в озброєнні і військовій техніці, які використовує росія на території України

- зазначила Христина Кімачук.

За її словами, з 2022 року САR опублікувала тринадцять публічних звітів, в яких окреслюються дослідження різних видів озброєнь, які використовувалися росією на території України, зокрема, російські, іранські та північнокорейські системи озброєння.

Важливу допомогу у їх підготовці та подальшому посиленню тиску на рф надають і українські експертні установи. І хоча в САR є правило не коментувати роботу національних агентств, організація високо оцінює роботу українських експертів. 

Інформація, яку ми готуємо є надзвичайно важливою для ефективного впровадження санкцій та здійснення заходів з експортного контролю. Справді, важко зупинити поставки компонентів, якщо не знати які саме компоненти використовуються, хто їх купляє і здійснює їх передачу, і як вони опиняються в російських, іранських чи північнокорейських системах озброєння. Українські установи, які здійснюють криміналістичні, технічні та наукові дослідження, зокрема й Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, роблять неймовірну роботу у надзвичайно складних та іноді небезпечних умовах. Їхня робота – неоціненна

- підкреслила польова дослідниця CAR.

Дослідниця додала, що існують декілька проблем, які необхідно вирішити, щоб обмежити постачання до рф іноземної зброї та компонентів для її виготовлення. 

На основі досліджень CAR варто зазначити, що, по-перше, компоненти рідко виготовляються в країні реєстрації компанії, відповідальної за їх виробництво. По-друге, напівпровідникова промисловість значною мірою базується на декількох рівнях дистриб’юторів, і тому існує ймовірність, що компоненти не постачаються безпосередньо виробниками. По-третє, проблема підроблених компонентів вимагає тісної співпраці з промисловістю для ідентифікації оригінальних компонентів перед тим, як робити висновки про їх походження. І насамкінець, росія, Іран і Північна Корея не інвестували у свою напівпровідникову промисловість, як інші країни, і тому не варто дивуватися, що в озброєннях, які рф використовує проти України, так багато компонентів не вітчизняного виробництва. Ці чотири пункти означають, що для вирішення проблеми постачання компонентів до вищезгаданих країн та досягнення певних результатів – необхідно працювати з об’єктами промисловості

- підсумувала Христина Кімачук.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомив, що у балістичних ракетах виробництва КНДР, якими ворог атакував Україну, виявлено майже 300 різноманітних компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва. виявили у балістичних ракетах виробництва КНДР.

За результатами роботи спеціалістів Інституту з представниками британського "Центру вивчення збройних конфліктів" Conflict Armament Research (CAR) став підготовлений CAR звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет та ударних безпілотників. Так, лише в одному об'єкті, ідентифікованому як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва. У переважній більшості елементи забезпечують навігацію ракети, вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо

- зазначив Рувін.
Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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ministerstvo-yustytsii-ukrainaМіністерство юстиції України
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