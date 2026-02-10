$43.030.02
17:38 • 3526 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 9562 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 10444 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 10828 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 14988 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 19844 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 14685 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 21992 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17146 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 27078 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Ситуація в Києві залишається важкою через низькі температури: енергетики працюють цілодобово

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У Києві важка ситуація через низькі температури, але графіки відключень витримано. Україна посилює співпрацю з партнерами для отримання обладнання та запчастин.

Ситуація в Києві залишається важкою через низькі температури: енергетики працюють цілодобово

Провели засідання Штабу. У Києві ситуація продовжує залишатися важкою через низькі температури. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Енергетики працюють цілодобово, аби ліквідувати наслідки останніх російських ударів. Водночас сьогодні в столиці вдалося витримати всі графіки відключень 

- повідомив міністр.

Шмигаль заявив про посилення технічної співпраці з партнерами, вивчення можливості залучення додаткового обладнання низки країн, де зупинені теплові станції – вони можуть стати донорами запчастин, необхідних для відновлення нашої енергосистеми.

Також чотири потужні генератори надійшли від Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel. Їх придбали й доставили в найкоротші терміни усього за три тижні від запиту Міненерго. Всього в дорозі до України 500 генераторів з ЄС. Загалом за цей тиждень плануємо відвантажити набувачам близько 140 тонн обладнання. Дякуємо усім партнерам за допомогу Дякую нашим енергетикам, залізничникам, тепловикам, рятувальникам, усім, хто допомагає людям 

- резюмував Шмигаль.

Ворожі атаки спричинили нові знеструмлення в трьох областях, є аварійні відключення - енергетики10.02.26, 12:38 • 6532 перегляди

Антоніна Туманова

