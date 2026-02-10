Ситуація в Києві залишається важкою через низькі температури: енергетики працюють цілодобово

Провели засідання Штабу. У Києві ситуація продовжує залишатися важкою через низькі температури. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Енергетики працюють цілодобово, аби ліквідувати наслідки останніх російських ударів. Водночас сьогодні в столиці вдалося витримати всі графіки відключень - повідомив міністр.

Шмигаль заявив про посилення технічної співпраці з партнерами, вивчення можливості залучення додаткового обладнання низки країн, де зупинені теплові станції – вони можуть стати донорами запчастин, необхідних для відновлення нашої енергосистеми.

Також чотири потужні генератори надійшли від Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel. Їх придбали й доставили в найкоротші терміни усього за три тижні від запиту Міненерго. Всього в дорозі до України 500 генераторів з ЄС. Загалом за цей тиждень плануємо відвантажити набувачам близько 140 тонн обладнання. Дякуємо усім партнерам за допомогу Дякую нашим енергетикам, залізничникам, тепловикам, рятувальникам, усім, хто допомагає людям - резюмував Шмигаль.

