Ситуация в Киеве остается тяжелой из-за низких температур: энергетики работают круглосуточно

Провели заседание Штаба. В Киеве ситуация продолжает оставаться тяжелой из-за низких температур. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия последних российских ударов. В то же время сегодня в столице удалось выдержать все графики отключений - сообщил министр.

Шмыгаль заявил об усилении технического сотрудничества с партнерами, изучении возможности привлечения дополнительного оборудования ряда стран, где остановлены тепловые станции – они могут стать донорами запчастей, необходимых для восстановления нашей энергосистемы.

Также четыре мощных генератора поступили от Бельгийского агентства по международному сотрудничеству Enabel. Их приобрели и доставили в кратчайшие сроки всего за три недели от запроса Минэнерго. Всего в пути в Украину 500 генераторов из ЕС. В целом за эту неделю планируем отгрузить получателям около 140 тонн оборудования. Благодарим всех партнеров за помощь. Спасибо нашим энергетикам, железнодорожникам, тепловикам, спасателям, всем, кто помогает людям - резюмировал Шмыгаль.

