17:38 • 3536 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 9582 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 10452 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 10833 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 14994 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 19850 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 14687 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 21998 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 17147 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 27079 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
Ситуация в Киеве остается тяжелой из-за низких температур: энергетики работают круглосуточно

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Киеве тяжелая ситуация из-за низких температур, но графики отключений выдержаны. Украина усиливает сотрудничество с партнерами для получения оборудования и запчастей.

Ситуация в Киеве остается тяжелой из-за низких температур: энергетики работают круглосуточно

Провели заседание Штаба. В Киеве ситуация продолжает оставаться тяжелой из-за низких температур. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия последних российских ударов. В то же время сегодня в столице удалось выдержать все графики отключений 

- сообщил министр.

Шмыгаль заявил об усилении технического сотрудничества с партнерами, изучении возможности привлечения дополнительного оборудования ряда стран, где остановлены тепловые станции – они могут стать донорами запчастей, необходимых для восстановления нашей энергосистемы.

Также четыре мощных генератора поступили от Бельгийского агентства по международному сотрудничеству Enabel. Их приобрели и доставили в кратчайшие сроки всего за три недели от запроса Минэнерго. Всего в пути в Украину 500 генераторов из ЕС. В целом за эту неделю планируем отгрузить получателям около 140 тонн оборудования. Благодарим всех партнеров за помощь. Спасибо нашим энергетикам, железнодорожникам, тепловикам, спасателям, всем, кто помогает людям 

- резюмировал Шмыгаль.

Вражеские атаки привели к новым обесточиваниям в трех областях, есть аварийные отключения - энергетики10.02.26, 12:38 • 6526 просмотров

Антонина Туманова

