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Ситуація на полі бою, забезпечення армії та плани рф зірвати Саміт миру: Зеленський провів засідання Ставки

Київ • УНН

 • 17530 перегляди

Президент Зеленський провів нараду з вищим військовим керівництвом та представниками розвідки, щоб обговорити ситуацію на полі бою, плани ворога зірвати Саміт миру, а також забезпечення армії необхідним озброєнням та допомогою.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Доповідали Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров та глави розвідок - Кирило Буданов та Олег Іващенко. Йшлося про ситуацію на полі бою та плани ворога зірвати Саміт миру, передає УНН.

Ставка. Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати 

- повідомив Зеленський у Telegram.

За словами Президента, була й доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним. Графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів.

А також онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки. Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина.

"Доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - резюмував Президент.

Зеленський відреагував на удар рф по Харкову та області: закликав до більшої рішучості лідерів світу для захисту від терору23.05.24, 12:46 • 15477 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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