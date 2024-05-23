Ситуация на поле боя, обеспечение армии и планы рф сорвать Саммит мира: Зеленский провел заседание Ставки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  103882 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  108391 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  147151 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  142989 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134823 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115120 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121337 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117307 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120633 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113917 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Ситуация на поле боя, обеспечение армии и планы рф сорвать Саммит мира: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Зеленский провел совещание с высшим военным руководством и представителями разведки, чтобы обсудить ситуацию на поле боя, планы врага сорвать Саммит мира, а также обеспечение армии необходимым вооружением и помощью.

Война •   •  934 просмотра
Ситуация на поле боя, обеспечение армии и планы рф сорвать Саммит мира: Зеленский провел заседание Ставки

13 украинских детей вернулись домой из российской оккупации - Лубинец

13 украинских детей вернули в Украину, из них 7 - с оккупированных рф территорий, а еще 6 - в рамках плана действий Bring Kids Back UA, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Общество •   •  799 просмотра
13 украинских детей вернулись домой из российской оккупации - Лубинец

Смертельное ДТП на блокпосту: суд продлил арест Тандыру до 21 июля

Мера пресечения для судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца - до 21 июля 2024 года включительно.

Криминал и ЧП •   •  861 просмотра
Смертельное ДТП на блокпосту: суд продлил арест Тандыру до 21 июля

Вражеские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно в центре Гуляйполя

Российские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно, неофициальный символ Гуляйполя, и 46 других памятников культурного наследия в Запорожской области с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Война •   •  1732 просмотра
Вражеские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно в центре Гуляйполя

На Покровском направлении идет семь боевых столкновений - Генштаб

На Покровском направлении произошло семь боевых столкновений, в частности в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка и Сокол, где российско-террористические войска совершили 16 попыток улучшить свое тактическое положение, а украинские защитники дали достойный отпор оккупантам.

Война •   •  2372 просмотра
На Покровском направлении идет семь боевых столкновений - Генштаб

Австриец нашел в винном погребе кости мамонта возрастом 40 000 лет

Австрийский винодел во время копания в своем винном погребе находит кости мамонта возрастом от 30 000 до 40 000 лет и каменные орудия труда, которыми пользовались доисторические люди.

Новости Мира •   •  4494 просмотра
Австриец нашел в винном погребе кости мамонта возрастом 40 000 лет

Черкасское учебное заведение для детей с инвалидностью получило важные для обучения наборы по робототехнике

Дети с особыми потребностями учебно-реабилитационного центра «Країна добра» в Черкассах получили наборы робототехники LEGO, предоставленные Благотворительным фондом «МХП-Громаді» для популяризации STEM-образования и социализации.

Общество •   •  3671 просмотра
Черкасское учебное заведение для детей с инвалидностью получило важные для обучения наборы по робототехнике

Израиль заявляет о готовности возобновить переговоры о перемирии, пока война в Газе продолжается

Израиль заявляет о готовности возобновить переговоры о перемирии с ХАМАС для освобождения заложников и прекращения огня на фоне продолжающейся войны в Газе.

Новости Мира •   •  4742 просмотра
Израиль заявляет о готовности возобновить переговоры о перемирии, пока война в Газе продолжается

Завтра графики отключения света будут действовать в течение всех суток - Укрэнерго

В связи с дождливой погодой и плотной облачностью, что ограничивает солнечную генерацию, 24 мая с 00:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.

Война •   •  5816 просмотра
Завтра графики отключения света будут действовать в течение всех суток - Укрэнерго

"Мы ежедневно совершенствуемся": Малюк рассказал, как СБУ адаптировала РСЗО "Град" к морскому дрону "Sea Baby"

Служба безопасности Украины вооружила морские беспилотники Sea Baby реактивными системами залпового огня, внедряя лучшие военно-технические решения для уничтожения врага.

Война •   •  5711 просмотра
"Мы ежедневно совершенствуемся": Малюк рассказал, как СБУ адаптировала РСЗО "Град" к морскому дрону "Sea Baby"