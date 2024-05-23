Ситуация на поле боя, обеспечение армии и планы рф сорвать Саммит мира: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Докладывали Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и главы разведок - Кирилл Буданов и Олег Иващенко. Речь шла о ситуации на поле боя и планах врага сорвать Саммит мира, передает УНН.

Ставка. Очный доклад Главкома Александра Сырского, который все эти дни находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Полная картина боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать - сообщил Зеленский в Telegram.

По словам Президента, был и доклад министра обороны Рустема Умерова по обеспечению армии всем необходимым. Графики поступления оружия из уже объявленных и ожидаемых пакетов помощи от наших партнеров.

А также онлайн-доклад председателя ГПСУ Сергея Дейнеки. Он продолжает работать на местах, в приграничных регионах: Черниговщина, Сумщина, Харьковщина.

"Доклады разведок: начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СВР Олег Иващенко. Кроме планов рф на поле боя разведчики получили много данных по стратегии срыва Саммита мира. Это стало главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время", - резюмировал Президент.

Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову и области: призвал к большей решимости лидеров мира для защиты от террора