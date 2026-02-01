Сили оборони України уразили ремонтну базу та пункти управління БПЛА на ТОТ і в рф - Генштаб
Київ • УНН
В ніч на 1 лютого ЗСУ завдали ударів по військових об'єктах рф на тимчасово окупованих територіях України та в росії. Уражено ремонтну базу, пункти управління БПЛА та місця зосередження живої сили.
Деталі
Уражено ремонтну базу, пункти управління БПЛА та інші військові об’єкти противника. У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора, в ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території рф. Так, на ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Розівка, уражено ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів
За попередніми даними, у Донецькій області, в районі міста Мирноград, здійснено ураження пункту управління БПЛА противника, командно-спостережного пункту роти, а також місця зосередження живої сили ворога.Також підрозділи Сил оборони України завдали ураження по пункту управління БПЛА противника в районі населеного пункту нєкісліца курської області рф.
Також зафіксовано влучання по зосередженню живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області рф.Втрати окупантів та масштаби збитків уточнюються.Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження та бойового потенціалу російського агресора
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського ЗРК "Тор-М1" на Луганщині та пунктів управління БПЛА на Запоріжжі та Брянщині. Також уражено склади та скупчення живої сили противника.