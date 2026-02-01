$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:12 • 546 перегляди

Сили оборони України уразили ремонтну базу та пункти управління БПЛА на ТОТ і в рф - Генштаб

Київ • УНН

 • 626 перегляди

В ніч на 1 лютого ЗСУ завдали ударів по військових об'єктах рф на тимчасово окупованих територіях України та в росії. Уражено ремонтну базу, пункти управління БПЛА та місця зосередження живої сили.

Сили оборони України уразили ремонтну базу та пункти управління БПЛА на ТОТ і в рф - Генштаб
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та на території російської федерації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Уражено ремонтну базу, пункти управління БПЛА та інші військові об’єкти противника. У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора, в ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території рф. Так, на ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Розівка, уражено ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів

- йдеться у дописі.

За попередніми даними, у Донецькій області, в районі міста Мирноград, здійснено ураження пункту управління БПЛА противника, командно-спостережного пункту роти, а також місця зосередження живої сили ворога.Також підрозділи Сил оборони України завдали ураження по пункту управління БПЛА противника в районі населеного пункту нєкісліца курської області рф.

Також зафіксовано влучання по зосередженню живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області рф.Втрати окупантів та масштаби збитків уточнюються.Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження та бойового потенціалу російського агресора

- наголошують у Генштабі.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського ЗРК "Тор-М1" на Луганщині та пунктів управління БПЛА на Запоріжжі та Брянщині. Також уражено склади та скупчення живої сили противника.

Алла Кіосак

