Эксклюзив
10:11
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
06:56
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 53691 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 59532 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 61270 просмотра
Силы обороны Украины поразили ремонтную базу и пункты управления БПЛА на ВОТ и в рф - Генштаб

Киев • УНН

 72 просмотра

В ночь на 1 февраля ВСУ нанесли удары по военным объектам рф на временно оккупированных территориях Украины и в россии. Поражены ремонтная база, пункты управления БПЛА и места сосредоточения живой силы.

Силы обороны Украины поразили ремонтную базу и пункты управления БПЛА на ВОТ и в рф - Генштаб
Фото: Генеральный штаб ВСУ

В ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и на территории российской федерации. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Подробности

Поражены ремонтная база, пункты управления БПЛА и другие военные объекты противника. В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и территории рф. Так, на ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Розовка, поражена ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов

- говорится в сообщении.

По предварительным данным, в Донецкой области, в районе города Мирноград, осуществлено поражение пункта управления БПЛА противника, командно-наблюдательного пункта роты, а также места сосредоточения живой силы врага. Также подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по пункту управления БПЛА противника в районе населенного пункта некислица курской области рф.

Также зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы противника в районе троебортного брянской области рф. Потери оккупантов и масштабы ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение и боевого потенциала российского агрессора

- отмечают в Генштабе.

Напомним

Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского ЗРК "Тор-М1" на Луганщине и пунктов управления БПЛА в Запорожье и Брянщине. Также поражены склады и скопления живой силы противника.

Алла Киосак

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Брянская область
Курская область
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Ракетный комплекс "Тор
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Украина