Силы обороны Украины поразили ремонтную базу и пункты управления БПЛА на ВОТ и в рф - Генштаб
Киев • УНН
В ночь на 1 февраля ВСУ нанесли удары по военным объектам рф на временно оккупированных территориях Украины и в россии. Поражены ремонтная база, пункты управления БПЛА и места сосредоточения живой силы.
Подробности
Поражены ремонтная база, пункты управления БПЛА и другие военные объекты противника. В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и территории рф. Так, на ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Розовка, поражена ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов
По предварительным данным, в Донецкой области, в районе города Мирноград, осуществлено поражение пункта управления БПЛА противника, командно-наблюдательного пункта роты, а также места сосредоточения живой силы врага. Также подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по пункту управления БПЛА противника в районе населенного пункта некислица курской области рф.
Также зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы противника в районе троебортного брянской области рф. Потери оккупантов и масштабы ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение и боевого потенциала российского агрессора
Напомним
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского ЗРК "Тор-М1" на Луганщине и пунктов управления БПЛА в Запорожье и Брянщине. Также поражены склады и скопления живой силы противника.