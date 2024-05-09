Стефанчук обговорив військову підтримку України з президенткою Європарламенту: через повітряну тривогу зустріч провели в укритті
Київ • УНН
Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України, зустрівся з Робертою Метсолою, Президентом Європейського Парламенту, в укритті через повітряну тривогу під час її візиту до Києва на День Європи, щоб обговорити військову підтримку, заявку України на членство в ЄС та підтримку парламентської співпраці.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з Президенткою Європейського Парламенту Робертою Мецолою, яка сьогодні прибула до Києва. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ВР.
Деталі
Зазначається, що двосторонню зустріч довелось провести в укритті через повітряну тривогу.
Я передусім наголосив на важливості посилення військової підтримки з боку країн ЄС. Також ми обговорили шлях України до повноправного членства в Європейському Союзі та важливість швидкого ухвалення переговорної рамки
Окрім того, спікер парламенту акцентував на підтримці динаміки інституційної співпраці між парламентами.
Також Руслан Стефанчук подякував Європарламенту за непохитну підтримку України, за всі ухвалені політичні рішення, за створення міжнародної коаліції на підтримку нашої країни
Доповнення
У четвер, 9 травня, під час спільної пресконференції президента Зеленського та президента Європейського парламенту Мецоли в Києві пролунала повітряна тривога.
Український президент коментуючи це зазначив, що це прояв реального ставлення рф до миру.
Нагадаємо
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до Києва у День Європи, 9 травня.
Мецола з оптимізмом очікує, що переговорна рамка буде прийнята у червні країнами ЄС09.05.24, 17:19 • 18770 переглядiв