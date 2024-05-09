Під час пресконференції Зеленського і Мецоли пролунала тривога: президент емоційно відреагував

Під час спільної пресконференції Президента Володимира Зеленського з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Зеленський коментуючи це зазначив, що це прояв реального ставлення рф до миру, передає кореспондент УНН.

"День Європи", - сказав Зеленський реагуючи на повітряну тривогу, яка пролунала в Києві. Мецола відповідаючи на запитання Зеленського, як вона себе почуває, сказала: "Я в порядку, як ви сказали день Європи".

І це парад 9 травня у нацистів зараз проходить. Це їх реальне відношення до миру, до боротьби з нацизмом. Ця реальність – вона ось така