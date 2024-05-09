Під час пресконференції Зеленського і Мецоли пролунала тривога: президент емоційно відреагував
Київ • УНН
Під час спільної пресконференції президента Зеленського та президента Європейського парламенту Мецоли в Києві пролунала повітряна тривога, яка висвітлила справжнє ставлення Росії до миру та боротьби з нацизмом.
Під час спільної пресконференції Президента Володимира Зеленського з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Зеленський коментуючи це зазначив, що це прояв реального ставлення рф до миру, передає кореспондент УНН.
"День Європи", - сказав Зеленський реагуючи на повітряну тривогу, яка пролунала в Києві. Мецола відповідаючи на запитання Зеленського, як вона себе почуває, сказала: "Я в порядку, як ви сказали день Європи".
І це парад 9 травня у нацистів зараз проходить. Це їх реальне відношення до миру, до боротьби з нацизмом. Ця реальність – вона ось така
Доповнення
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до Києва у День Європи, 9 травня.