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Під час пресконференції Зеленського і Мецоли пролунала тривога: президент емоційно відреагував

Під час пресконференції Зеленського і Мецоли пролунала тривога: президент емоційно відреагував

Київ • УНН

 • 21130 перегляди

Під час спільної пресконференції президента Зеленського та президента Європейського парламенту Мецоли в Києві пролунала повітряна тривога, яка висвітлила справжнє ставлення Росії до миру та боротьби з нацизмом.

Під час спільної пресконференції Президента Володимира Зеленського з  президенткою  Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Зеленський коментуючи це зазначив, що це прояв реального ставлення рф до миру, передає кореспондент УНН.

"День Європи", - сказав Зеленський реагуючи на повітряну тривогу, яка пролунала в Києві. Мецола відповідаючи на запитання Зеленського, як вона себе почуває, сказала: "Я в порядку, як ви сказали день Європи".

І це парад 9 травня у нацистів зараз проходить. Це їх реальне відношення до миру, до боротьби з нацизмом. Ця реальність – вона ось така

- сказав Зеленський в кінці пресконференції.

Доповнення

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до Києва у День Європи, 9 травня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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