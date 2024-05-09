Во время пресс-конференции Зеленского и Мецолы прозвучала тревога: президент эмоционально отреагировал

Во время совместной пресс-конференции Президента Владимира Зеленского с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги. Зеленский комментируя это отметил, что это проявление реального отношения рф к миру, передает корреспондент УНН.

"День Европы", - сказал Зеленский реагируя на воздушную тревогу, которая прозвучала в Киеве. Мецола отвечая на вопрос Зеленского, как она себя чувствует, сказала: "Я в порядке, как вы сказали день Европы".

И это парад 9 мая у нацистов сейчас проходит. Это их реальное отношение к миру, к борьбе с нацизмом. Эта реальность - она вот такая - сказал Зеленский в конце пресс-конференции.

Дополнение

Президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла в Киев в День Европы, 9 мая.