Стефанчук обсудил военную поддержку Украины с президентом Европарламента: из-за воздушной тревоги встречу провели в укрытии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Президентом Европейского Парламента Робертой Мецолой, которая сегодня прибыла в Киев. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

Детали

Отмечается, что двустороннюю встречу пришлось провести в укрытии из-за воздушной тревоги.

Я прежде всего отметил важность усиления военной поддержки со стороны стран ЕС. Также мы обсудили путь Украины к полноправному членству в Европейском Союзе и важность быстрого принятия переговорной рамки - рассказал Стефанчук.

Кроме того, спикер парламента акцентировал на поддержке динамики институционального сотрудничества между парламентами.

Также Руслан Стефанчук поблагодарил Европарламент за непоколебимую поддержку Украины, за все принятые политические решения, за создание международной коалиции в поддержку нашей страны

Дополнение

В четверг, 9 мая, во время совместной пресс-конференции президента Зеленского и президента Европейского парламента Мецолы в Киеве прозвучала воздушная тревога.

Украинский президент комментируя это отметил, что это проявление реального отношения рф к миру.

Напомним

Президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла в Киев в День Европы, 9 мая.

Мецола с оптимизмом ожидает, что переговорная рамка будет принята в июне странами ЕС