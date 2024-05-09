Мецола с оптимизмом ожидает, что переговорная рамка будет принята в июне странами ЕС

Президент Европейского парламента Роберта Мецола с оптимизмом ожидает, что переговорная рамка по Украине будет принята странами-членами ЕС в июне. Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с Президентом Зеленским в Киеве, передает УНН.

Переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. Я с оптимизмом ожидаю, что переговорная рамка будет принята странами-членами ЕС в июне. Европейский парламент будет помогать Украине всеми возможными способами двигаться вперед европейским путем - сказала Мецола.

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Мецола сегодня заявила, что путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным. Украинский путь во многом является уникальным, потому что нужно учитывать неотложность восстановления украинской инфраструктуры, экономики, но Европейский парламент и Европейский Союз будут готовы помогать.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на втором Международном саммите городов и регионов заявил, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в Европейский Союз выполнив все.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина призвала партнеров поддержать следующий шаг на пути вступления Украины в ЕС путем принятия переговорных рамок для Украины в июне этого года.