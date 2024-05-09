Шлях України до вступу у ЄС безумовно буде складним - Мецола
Київ • УНН
Шлях України до вступу в ЄС буде складним, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна - це Європа, а Європа - це Україна, заявила Президент Європейського парламенту Роберта Метсола.
Шлях України до вступу в ЄС безумовно буде складним. Український шлях багато в чому є унікальним, тому що потрібно враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки, але Європейський парламент та Європейський Союз будуть готові допомагати. Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час виступу на другому Міжнародному саміті міст і регіонів в Києві, передає кореспондент УНН.
Я наближаюся до українського майбутнього, як члена Європейського парламенту. Це та обіцянка, яку ми зробили минулого грудня. Та обіцянка над якою працював Європейський парламент від перших днів, це обіцянка яку ми обов’язково дотримаємо. Шлях до вступу безумовно буде складним і український шлях багато в чому є унікальним, тому що потрібно враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки, але Європейський парламент, ЄС будуть готові допомагати
Вона зазначила, що Україна є Європа, а Європа, то є Україна.
Ми повернемося і відбудуємо разом, тому що Україна є Європа, а Європа, то є Україна, і в цьому полягає наше партнерство заради перемоги
Доповнення
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до Києва у День Європи, 9 травня.
Президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному саміті міст і регіонів заявив, що Україна наблизилася в притул до фактичного старту переговорів про вступ до Європейського Союзу виконавши все.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина закликала партнерів у ЄС підтримати наступний крок на шляху вступу України до ЄС шляхом ухвалення переговорних рамок для України у червні цього року.