Україна наблизилася в притул до фактичного старту переговорів про вступ до ЄС – Зеленський
Київ • УНН
Україна впритул наблизилася до початку переговорів про вступ до ЄС після виконання всіх необхідних вимог, і очікується, що переговорний етап розпочнеться в червні, за словами президента Володимира Зеленського.
Україна наблизилася в притул до фактичного старту переговорів про вступ до Європейського Союзу виконавши все. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному саміті міст і регіонів за участі Президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли, передає кореспондент УНН.
Ми наблизилися в притул до фактичного старту переговорів виконавши все. Все, що було для цього необхідне
За його словами, у червні має розпочатися етап перемовин про вступ України в ЄС.
У червні має розпочатися новий дуже важливий етап – етап перемовин про вступ України (в ЄС - ред.). Я прошу вас й надалі нарощувати співпрацю між усіма нами в Європі, між нашими країнами, нашими громадами, зокрема у такому форматі. Вже другого саміту наших громад, наших можна так сказати горизонтальних зв’язків і в Європі, і з партнерами Європи, зокрема США
Він зазначив, що у другому Міжнародному саміті міст і регіонів представлено сьогодні 18 країн.
18 країн сьогодні представлені на другому саміті, сотні міст та громад
Доповнення
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина закликала партнерів у ЄС підтримати наступний крок на шляху вступу України до Євросоюзу шляхом ухвалення переговорних рамок для України у червні цього року.