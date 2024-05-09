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Україна наблизилася в притул до фактичного старту переговорів про вступ до ЄС – Зеленський

Україна наблизилася в притул до фактичного старту переговорів про вступ до ЄС – Зеленський

Київ • УНН

 • 20539 перегляди

Україна впритул наблизилася до початку переговорів про вступ до ЄС після виконання всіх необхідних вимог, і очікується, що переговорний етап розпочнеться в червні, за словами президента Володимира Зеленського.

Україна наблизилася в притул до фактичного старту переговорів про вступ до Європейського Союзу виконавши все. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному саміті міст і регіонів за участі Президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли, передає кореспондент УНН.

Ми наблизилися в притул до фактичного старту переговорів виконавши все. Все, що було для цього необхідне

- сказав Зеленський.

За його словами, у червні має розпочатися  етап перемовин про вступ України в ЄС.

У червні має розпочатися новий дуже важливий етап – етап перемовин про вступ України (в ЄС - ред.). Я прошу вас й надалі нарощувати співпрацю між усіма нами в Європі, між нашими країнами, нашими громадами, зокрема у такому форматі. Вже другого саміту наших громад, наших можна так сказати горизонтальних зв’язків і в Європі, і з партнерами Європи, зокрема США

- розповів Зеленський.

Він зазначив, що у другому Міжнародному саміті міст і регіонів представлено сьогодні 18 країн.

18 країн сьогодні представлені на другому саміті, сотні міст та громад

- сказав Зеленський.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина закликала партнерів у ЄС підтримати наступний крок на шляху вступу України до Євросоюзу шляхом ухвалення переговорних рамок для України у червні цього року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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roberta-metsolaРоберта Метсола
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