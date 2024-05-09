Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в Европейский Союз выполнив все. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на втором Международном саммите городов и регионов при участии Президента Европейского парламента Роберты Мецолы, передает корреспондент УНН.

Мы приблизились вплотную к фактическому старту переговоров выполнив все. Все, что было для этого необходимо - сказал Зеленский.

По его словам, в июне должен начаться этап переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В июне должен начаться новый очень важный этап - этап переговоров о вступлении Украины (в ЕС - ред.). Я прошу вас и в дальнейшем наращивать сотрудничество между всеми нами в Европе, между нашими странами, нашими общинами, в частности в таком формате. Уже второго саммита наших общин, наших можно так сказать горизонтальных связей и в Европе, и с партнерами Европы, в частности США - рассказал Зеленский.

Он отметил, что во втором Международном саммите городов и регионов представлены сегодня 18 стран.

18 стран сегодня представлены на втором саммите, сотни городов и общин - сказал Зеленский.

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина призвала партнеров в ЕС поддержать следующий шаг на пути вступления Украины в Евросоюз путем принятия переговорных рамок для Украины в июне этого года.