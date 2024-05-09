Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным. Украинский путь во многом является уникальным, потому что нужно учитывать неотложность восстановления украинской инфраструктуры, экономики, но Европейский парламент и Европейский Союз будут готовы помогать. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола во время выступления на втором Международном саммите городов и регионов в Киеве, передает корреспондент УНН.

Я приближаюсь к украинскому будущему, как члена Европейского парламента. Это то обещание, которое мы сделали в прошлом декабре. И обещание над которым работал Европейский парламент с первых дней, это обещание которое мы обязательно сдержим. Путь к вступлению безусловно будет сложным и украинский путь во многом является уникальным, потому что нужно учитывать неотложность восстановления украинской инфраструктуры, экономики, но Европейский парламент, ЕС будут готовы помогать - сказала Мецола.

Она отметила, что Украина есть Европа, а Европа, то есть Украина.

Мы вернемся и отстроим вместе, потому что Украина есть Европа, а Европа, то есть Украина, и в этом заключается наше партнерство ради победы - добавила Мецола.

Дополнение

Президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла в Киев в День Европы, 9 мая.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на втором Международном саммите городов и регионов заявил, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в Европейский Союз выполнив все.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина призвала партнеров в ЕС поддержать следующий шаг на пути вступления Украины в ЕС путем принятия переговорных рамок для Украины в июне этого года.