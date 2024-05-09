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Мецола з оптимізмом очікує, що переговорна рамка буде прийнята у червні країнами ЄС

Мецола з оптимізмом очікує, що переговорна рамка буде прийнята у червні країнами ЄС

Київ • УНН

 • 18770 перегляди

Україна близька до початку фактичних переговорів про вступ до Європейського Союзу, і Президент Європейського Парламенту оптимістично налаштовані на те, що рамки переговорів будуть прийняті країнами-членами ЄС у червні.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола з оптимізмом очікує, що переговорна  рамка щодо України буде прийнята країнами-членами ЄС у червні. Про це вона заявила під час спільної пресконференції з Президентом Зеленським в Києві, передає УНН

Перемовини про вступ повинні розпочатися як найшвидше. Я з оптимізмом очікую, що переговірна рамка буде прийнята країнами-членами ЄС у червні. Європейський парламент допомагатиме Україні усіма можливими способами рухатися вперед європейським шляхом

- сказала Мецола.

Доповнення

Мецола сьогодні заявила, що шлях України до вступу в ЄС безумовно буде складним. Український шлях багато в чому є унікальним, тому що потрібно враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури, економіки, але Європейський парламент та Європейський Союз будуть готові допомагати.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному саміті міст і регіонів заявив, що Україна наблизилася в притул до фактичного старту переговорів про вступ до Європейського Союзу виконавши все.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина закликала партнерів підтримати наступний крок на шляху вступу України до ЄС шляхом ухвалення переговорних рамок для України у червні цього року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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