США та рф обмірковуюють спільний видобуток природних ресурсів в Арктиці - Bloomberg

росія і США обговорюють майбутню співпрацю. Офіційні особи у Москві та Вашингтоні визначили Арктику як можливу сферу для економічного співробітництва. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами обізнаних джерел, такий підхід є частиною більш широкої "політики розрядки", яку президент Дональд Трамп проводить у відносинах з Москвою. Зокрема, обговорювалися питання розвідки природних ресурсів і торговельних шляхів. Співпраця в галузі розвідки енергоресурсів також розглядається як ціль США.

І росія, і США нещодавно дали зрозуміти, що вони відкриті для співпраці, що викликає занепокоєння європейських союзників і союзників по НАТО, які прагнуть ізолювати москву з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну,