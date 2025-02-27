США та рф обмірковуюють спільний видобуток природних ресурсів в Арктиці - Bloomberg
Київ • УНН
США та росія ведуть переговори щодо можливої співпраці з видобутку ресурсів в Арктиці. Вашингтон розглядає це як спосіб послабити зв'язки між москвою та Пекіном, попри занепокоєння союзників по НАТО.
росія і США обговорюють майбутню співпрацю. Офіційні особи у Москві та Вашингтоні визначили Арктику як можливу сферу для економічного співробітництва. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За словами обізнаних джерел, такий підхід є частиною більш широкої "політики розрядки", яку президент Дональд Трамп проводить у відносинах з Москвою. Зокрема, обговорювалися питання розвідки природних ресурсів і торговельних шляхів. Співпраця в галузі розвідки енергоресурсів також розглядається як ціль США.
І росія, і США нещодавно дали зрозуміти, що вони відкриті для співпраці, що викликає занепокоєння європейських союзників і союзників по НАТО, які прагнуть ізолювати москву з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну,
Один із співрозмовників видання сказав, що американські чиновники розглядають співпрацю в Арктиці як спосіб вбити клин між москвою і Пекіном. При цьому джерело зазначило, що це навряд чи вдасться, враховуючи, наскільки зблизилися росія і Китай за останні роки, особливо з огляду на партнерство "без обмежень" після початку війни рф проти України.
Арктика, оточена росією і сімома членами НАТО - США, Канадою і скандинавськими країнами Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією – привертає все більшу увагу в останні роки, оскільки танення льоду внаслідок зміни клімату відкриває судноплавні шляхи і можливість розвідки потенційних енергетичних і мінеральних ресурсів,
Голова державного російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв заявив після російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії, що співпраця по енергетичних проектах в Арктиці була однією з "конкретних сфер співробітництва", які вони обговорювали сторони.
Видання примічає, що наприкінці минулого року Пентагон оприлюднив Арктичну стратегію. У ній підкреслювали ризик об'єднання Китаю і росії в регіоні. Відповідно до політики попереднього президента Штатів Джо Байдена, США прагнули розширити свою військову готовність і спостереження в Арктиці у відповідь на "зростаюче зближення" між москвою і Пекіном.
Нагадаємо
кремль через голову російського фонду прямих інвестицій запропонував США угоду щодо природних ресурсів. росія готова надати доступ до нафти та спільних проєктів в Арктиці.