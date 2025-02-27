США и РФ обдумывают совместную добычу природных ресурсов в Арктике - Bloomberg

россия и США обсуждают будущее сотрудничество. Официальные лица в москве и Вашингтоне определили Арктику как возможную сферу для экономического сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам осведомленных источников, такой подход является частью более широкой "политики разрядки", которую президент Дональд Трамп проводит в отношениях с москвой. В частности, обсуждались вопросы разведки природных ресурсов и торговых путей. Сотрудничество в области разведки энергоресурсов также рассматривается как цель США.

И россия, и США недавно дали понять, что они открыты для сотрудничества, что вызывает беспокойство европейских союзников и союзников по НАТО, которые стремятся изолировать москву с момента ее полномасштабного вторжения в Украину, - отмечает издание.

Один из собеседников издания сказал, что американские чиновники рассматривают сотрудничество в Арктике как способ вбить клин между москвой и Пекином. При этом источник отметил, что это вряд ли удастся, учитывая, насколько сблизились россия и Китай за последние годы, особенно учитывая партнерство "без ограничений" после начала войны рф против Украины.

Арктика, окруженная россией и семью членами НАТО - США, Канадой и скандинавскими странами Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией - привлекает все большее внимание в последние годы, поскольку таяние льда вследствие изменения климата открывает судоходные пути и возможность разведки потенциальных энергетических и минеральных ресурсов, - говорится в объяснении журналистов.

Председатель государственного российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, что сотрудничество по энергетическим проектам в Арктике было одной из "конкретных сфер сотрудничества", которые они обсуждали стороны.

Издание отмечает, что в конце прошлого года Пентагон обнародовал Арктическую стратегию. В ней подчеркивали риск объединения Китая и России в регионе. Согласно политике предыдущего президента Штатов Джо Байдена, США стремились расширить свою военную готовность и наблюдение в Арктике в ответ на "растущее сближение" между москвой и Пекином.

Напомним

кремль через главу российского фонда прямых инвестиций предложил США соглашение по природным ресурсам. россия готова предоставить доступ к нефти и совместным проектам в Арктике.