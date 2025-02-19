Кремль запропонував Адміністрації президента США Дональда Трампа угоду щодо російських природних ресурсів. Про це заявив голова російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За словами дмитрієва, який був одним із трьох делегатів на російсько-американських переговорах в Ер-Ріяді, нафтові компанії США можуть повернутися в рф. При цьому росія зацікавлена у спільних із Вашингтоном проєктах в Арктиці.

Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм росія, - сказав чиновник.

Він також зазначив, що американські компанії нібито втратили $300 млрд від санкцій проти росії, а адміністрація Джо Байдена "давала дуже багато неправильних посилань" про стан російської економіки.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів. Він заявив, що документ не відповідає інтересам суверенної України і не містить конкретних гарантій безпеки.

Раніше ЗМІ дізналися, що Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала України надати їм 50% рідкісноземельних мінералів України, зазначивши, що американські війська можуть бути розгорнуті для забезпечення безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладена мирна угода з росією.