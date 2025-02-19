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Ответный ход: россия предложила США нефть и доступ к Арктике

Ответный ход: россия предложила США нефть и доступ к Арктике

Киев  •  УНН

 • 9673 просмотра

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кремль через главу российского фонда прямых инвестиций предложил США соглашение по природным ресурсам. россия готова предоставить доступ к нефти и совместным проектам в Арктике.

Кремль предложил Администрации президента США Дональда Трампа сделку по российским природным ресурсам. Об этом заявил глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам дмитриева, который был одним из трех делегатов на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, нефтяные компании США могут вернуться в РФ. При этом россия заинтересована в совместных с Вашингтоном проектах в Арктике.

Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им россия,

- сказал чиновник.

Он также отметил, что американские компании якобы потеряли $300 млрд от санкций против России, а администрация Джо Байдена "давала очень много неправильных ссылок" о состоянии российской экономики.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам. Он заявил, что документ не отвечает интересам суверенной Украины и не содержит конкретных гарантий безопасности.

Ранее СМИ узнали, что Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине предоставить им 50% редкоземельных минералов Украины, отметив, что американские войска могут быть развернуты для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, если будет заключено мирное соглашение с россией.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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