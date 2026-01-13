Удар рф "орєшніком" по Україні: США в ООН звинуватили росію у "небезпечній та незрозумілій ескалації" війни

Сполучені Штати звинуватили росію в понеділок у "небезпечній та незрозумілій ескалації" її війни в Україні в той час, коли адміністрація Трампа намагається просунути переговори щодо миру, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Заступниця посла США в Організації Об'єднаних Націй Теммі Брюс виділила запуск росією балістичної ракети "орєшнік", здатної нести ядерну зброю, минулого тижня поблизу кордону України з Польщею, союзником НАТО.

Вона заявила на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, що Сполучені Штати засуджують "вражаючу кількість жертв" у конфлікті та засуджують посилення атак росії на енергетичну та іншу інфраструктуру.

Україна закликала до зустрічі після нічного бомбардування росією минулого четверга сотнями безпілотників та десятками ракет, включаючи потужну нову гіперзвукову ракету "орєшнік", яку москва використала лише вдруге, що стало чітким попередженням союзникам України у НАТО, пише видання.

Масштабна атака сталася через кілька днів після того, як Україна та її союзники повідомили про значний прогрес у досягненні згоди щодо того, як захищати країну від подальшої агресії москви, якщо буде укладено мирну угоду під керівництвом США.

Атака, пише видання, також збіглася з новим охолодженням у відносинах між москвою та Вашингтоном після того, як росія засудила захоплення США нафтового танкера в Північній Атлантиці. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він підтримує жорсткий пакет санкцій, спрямований на економічне паралізування росії, зазначає видання.

москва не дала жодного публічного сигналу про свою готовність відступити від своїх максималістських вимог до України. А посол росії в ООН у понеділок "звинуватив у дипломатичному глухому куті Україну", пише видання.

Європейські лідери засудили напад, назвавши "орєшнік" "ескалаційним та неприйнятним", і посол США Брюс була такою ж жорсткою у понеділок.

"У момент величезного потенціалу, лише завдяки безпрецедентній відданості президента Трампа миру в усьому світі, обидві сторони повинні шукати шляхи деескалації, - сказала вона. - Однак дії росії ризикують розширити та посилити війну".

Брюс нагадала росії, що майже рік тому вона проголосувала за резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликає до припинення конфлікту в Україні.

"Було б добре, якби росія підтвердила свої слова діями, - сказала вона. - У дусі цієї резолюції росія, Україна та Європа повинні серйозно прагнути миру та покласти край цьому кошмару".

Але посол росії в ООН василь небензя заявив Раді Безпеки ООН, що доки Президент України Володимир Зеленський "не схаменеться та не погодиться на реалістичні умови переговорів, ми продовжуватимемо вирішувати проблему військовими засобами".

"Його давно попереджали, що з кожним днем, кожним днем, який він марнує, умови для переговорів для нього лише погіршуватимуться", – сказав небензя.

Посол України в ООН Андрій Мельник заявив РБ ООН, що "росія хоче створити перед цією радою та всією родиною ООН враження своєї непереможності, але це ще одна ілюзія". "Ретельно поставлений образ сили – це не що інше, як дим та дзеркала, повністю відірваний від реальності", - зазначив Мельник.

