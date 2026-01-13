Удар рф "орєшніком" по Україні: США в ООН звинуватили росію у "небезпечній та незрозумілій ескалації" війни

$43.080.09
50.530.38
ukenru
12 січня, 19:13 • 17397 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 30865 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 22585 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 23831 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 37192 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 20083 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 21344 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 45052 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 40092 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30683 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
88%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА12 січня, 22:33 • 8562 перегляди
Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном12 січня, 23:04 • 4602 перегляди
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами12 січня, 23:25 • 11745 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла13 січня, 00:39 • 13542 перегляди
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС02:17 • 7956 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 37192 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 38706 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 45052 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 41213 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 45688 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 35834 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 31324 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 36974 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 39008 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 95099 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Тор"

Удар рф "орєшніком" по Україні: США в ООН звинуватили росію у "небезпечній та незрозумілій ескалації" війни

Київ • УНН

 • 334 перегляди

США звинуватили росію у "небезпечній та незрозумілій ескалації" війни в Україні, посилаючись на запуск ракети "орєшнік". Це відбувається на тлі спроб адміністрації Трампа просунути мирні переговори.

Удар рф "орєшніком" по Україні: США в ООН звинуватили росію у "небезпечній та незрозумілій ескалації" війни

Сполучені Штати звинуватили росію в понеділок у "небезпечній та незрозумілій ескалації" її війни в Україні в той час, коли адміністрація Трампа намагається просунути переговори щодо миру, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Заступниця посла США в Організації Об'єднаних Націй Теммі Брюс виділила запуск росією балістичної ракети "орєшнік", здатної нести ядерну зброю, минулого тижня поблизу кордону України з Польщею, союзником НАТО.

Вона заявила на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, що Сполучені Штати засуджують "вражаючу кількість жертв" у конфлікті та засуджують посилення атак росії на енергетичну та іншу інфраструктуру.

Україна закликала до зустрічі після нічного бомбардування росією минулого четверга сотнями безпілотників та десятками ракет, включаючи потужну нову гіперзвукову ракету "орєшнік", яку москва використала лише вдруге, що стало чітким попередженням союзникам України у НАТО, пише видання.

Масштабна атака сталася через кілька днів після того, як Україна та її союзники повідомили про значний прогрес у досягненні згоди щодо того, як захищати країну від подальшої агресії москви, якщо буде укладено мирну угоду під керівництвом США.

Атака, пише видання, також збіглася з новим охолодженням у відносинах між москвою та Вашингтоном після того, як росія засудила захоплення США нафтового танкера в Північній Атлантиці. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він підтримує жорсткий пакет санкцій, спрямований на економічне паралізування росії, зазначає видання.

москва не дала жодного публічного сигналу про свою готовність відступити від своїх максималістських вимог до України. А посол росії в ООН у понеділок "звинуватив у дипломатичному глухому куті Україну", пише видання.

Європейські лідери засудили напад, назвавши "орєшнік" "ескалаційним та неприйнятним", і посол США Брюс була такою ж жорсткою у понеділок.

"У момент величезного потенціалу, лише завдяки безпрецедентній відданості президента Трампа миру в усьому світі, обидві сторони повинні шукати шляхи деескалації, - сказала вона. - Однак дії росії ризикують розширити та посилити війну".

Брюс нагадала росії, що майже рік тому вона проголосувала за резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликає до припинення конфлікту в Україні.

"Було б добре, якби росія підтвердила свої слова діями, - сказала вона. - У дусі цієї резолюції росія, Україна та Європа повинні серйозно прагнути миру та покласти край цьому кошмару".

Але посол росії в ООН василь небензя заявив Раді Безпеки ООН, що доки Президент України Володимир Зеленський "не схаменеться та не погодиться на реалістичні умови переговорів, ми продовжуватимемо вирішувати проблему військовими засобами".

"Його давно попереджали, що з кожним днем, кожним днем, який він марнує, умови для переговорів для нього лише погіршуватимуться", – сказав небензя. 

Посол України в ООН Андрій Мельник заявив РБ ООН, що "росія хоче створити перед цією радою та всією родиною ООН враження своєї непереможності, але це ще одна ілюзія". "Ретельно поставлений образ сили – це не що інше, як дим та дзеркала, повністю відірваний від реальності", - зазначив Мельник.

Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні11.01.26, 06:31 • 37907 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Державний кордон України
Електроенергія
Рада Безпеки ООН
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща