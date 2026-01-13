$43.080.09
12 января, 19:13 • 17230 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 30502 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 22308 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 23580 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 36843 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 19964 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 21250 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 44886 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 40027 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30653 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Удар рф "Орешником" по Украине: США в ООН обвинили россию в "опасной и непонятной эскалации" войны

Киев • УНН

 • 124 просмотра

США обвинили россию в "опасной и непонятной эскалации" войны в Украине, ссылаясь на запуск ракеты "орешник". Это происходит на фоне попыток администрации Трампа продвинуть мирные переговоры.

Удар рф "Орешником" по Украине: США в ООН обвинили россию в "опасной и непонятной эскалации" войны

Соединенные Штаты обвинили россию в понедельник в "опасной и непонятной эскалации" ее войны в Украине в то время, когда администрация Трампа пытается продвинуть переговоры о мире, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Заместитель посла США в Организации Объединенных Наций Тэмми Брюс выделила запуск россией баллистической ракеты "орешник", способной нести ядерное оружие, на прошлой неделе вблизи границы Украины с Польшей, союзником по НАТО.

Она заявила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, что Соединенные Штаты осуждают "поразительное количество жертв" в конфликте и осуждают усиление атак россии на энергетическую и другую инфраструктуру.

Украина призвала к встрече после ночной бомбардировки россией в прошлый четверг сотнями беспилотников и десятками ракет, включая мощную новую гиперзвуковую ракету "орешник", которую москва использовала лишь во второй раз, что стало четким предупреждением союзникам Украины в НАТО, пишет издание.

Масштабная атака произошла через несколько дней после того, как Украина и ее союзники сообщили о значительном прогрессе в достижении согласия относительно того, как защищать страну от дальнейшей агрессии москвы, если будет заключено мирное соглашение под руководством США.

Атака, пишет издание, также совпала с новым охлаждением в отношениях между москвой и Вашингтоном после того, как россия осудила захват США нефтяного танкера в Северной Атлантике. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что он поддерживает жесткий пакет санкций, направленный на экономическое парализование россии, отмечает издание.

москва не дала никакого публичного сигнала о своей готовности отступить от своих максималистских требований к Украине. А посол россии в ООН в понедельник "обвинил в дипломатическом тупике Украину", пишет издание.

Европейские лидеры осудили нападение, назвав "орешник" "эскалационным и неприемлемым", и посол США Брюс была такой же жесткой в понедельник.

"В момент огромного потенциала, только благодаря беспрецедентной преданности президента Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, - сказала она. - Однако действия россии рискуют расширить и усилить войну".

Брюс напомнила россии, что почти год назад она проголосовала за резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению конфликта в Украине.

"Было бы хорошо, если бы россия подтвердила свои слова действиями, - сказала она. - В духе этой резолюции россия, Украина и Европа должны серьезно стремиться к миру и положить конец этому кошмару".

Но посол россии в ООН василий небензя заявил Совету Безопасности ООН, что пока Президент Украины Владимир Зеленский "не опомнится и не согласится на реалистичные условия переговоров, мы будем продолжать решать проблему военными средствами".

"Его давно предупреждали, что с каждым днем, каждым днем, который он теряет, условия для переговоров для него только ухудшатся", – сказал небензя. 

Посол Украины в ООН Андрей Мельник заявил СБ ООН, что "россия хочет создать перед этим советом и всей семьей ООН впечатление своей непобедимости, но это еще одна иллюзия". "Тщательно поставленный образ силы – это не что иное, как дым и зеркала, полностью оторванный от реальности", - отметил Мельник.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
НАТО
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша