Удар рф "Орешником" по Украине: США в ООН обвинили россию в "опасной и непонятной эскалации" войны

Соединенные Штаты обвинили россию в понедельник в "опасной и непонятной эскалации" ее войны в Украине в то время, когда администрация Трампа пытается продвинуть переговоры о мире, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Заместитель посла США в Организации Объединенных Наций Тэмми Брюс выделила запуск россией баллистической ракеты "орешник", способной нести ядерное оружие, на прошлой неделе вблизи границы Украины с Польшей, союзником по НАТО.

Она заявила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, что Соединенные Штаты осуждают "поразительное количество жертв" в конфликте и осуждают усиление атак россии на энергетическую и другую инфраструктуру.

Украина призвала к встрече после ночной бомбардировки россией в прошлый четверг сотнями беспилотников и десятками ракет, включая мощную новую гиперзвуковую ракету "орешник", которую москва использовала лишь во второй раз, что стало четким предупреждением союзникам Украины в НАТО, пишет издание.

Масштабная атака произошла через несколько дней после того, как Украина и ее союзники сообщили о значительном прогрессе в достижении согласия относительно того, как защищать страну от дальнейшей агрессии москвы, если будет заключено мирное соглашение под руководством США.

Атака, пишет издание, также совпала с новым охлаждением в отношениях между москвой и Вашингтоном после того, как россия осудила захват США нефтяного танкера в Северной Атлантике. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что он поддерживает жесткий пакет санкций, направленный на экономическое парализование россии, отмечает издание.

москва не дала никакого публичного сигнала о своей готовности отступить от своих максималистских требований к Украине. А посол россии в ООН в понедельник "обвинил в дипломатическом тупике Украину", пишет издание.

Европейские лидеры осудили нападение, назвав "орешник" "эскалационным и неприемлемым", и посол США Брюс была такой же жесткой в понедельник.

"В момент огромного потенциала, только благодаря беспрецедентной преданности президента Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, - сказала она. - Однако действия россии рискуют расширить и усилить войну".

Брюс напомнила россии, что почти год назад она проголосовала за резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению конфликта в Украине.

"Было бы хорошо, если бы россия подтвердила свои слова действиями, - сказала она. - В духе этой резолюции россия, Украина и Европа должны серьезно стремиться к миру и положить конец этому кошмару".

Но посол россии в ООН василий небензя заявил Совету Безопасности ООН, что пока Президент Украины Владимир Зеленский "не опомнится и не согласится на реалистичные условия переговоров, мы будем продолжать решать проблему военными средствами".

"Его давно предупреждали, что с каждым днем, каждым днем, который он теряет, условия для переговоров для него только ухудшатся", – сказал небензя.

Посол Украины в ООН Андрей Мельник заявил СБ ООН, что "россия хочет создать перед этим советом и всей семьей ООН впечатление своей непобедимости, но это еще одна иллюзия". "Тщательно поставленный образ силы – это не что иное, как дым и зеркала, полностью оторванный от реальности", - отметил Мельник.

