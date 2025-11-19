США можуть отримати до 10 нових ядерних реакторів коштом японського фінансування
Київ • УНН
США розглядають можливість придбання та державного володіння до 10 великими ядерними реакторами, використовуючи частину японського фінансування обсягом 550 млрд доларів. Японія готова інвестувати до 80 млрд доларів у реактори Westinghouse та понад 300 млрд доларів у американські енергетичні проєкти.
США розглядають придбання та державне володіння до 10 новими великими ядерними реакторами, використавши частину японського фінансування обсягом 550 млрд доларів, повідомив керівник апарату Міненерго Карл Коу. За його словами, Японія готова інвестувати до 80 млрд доларів у реактори Westinghouse й загалом понад 300 млрд доларів у американські енергетичні проєкти. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Коу підкреслив, що уряд втручається у сферу приватного бізнесу через "надзвичайну ситуацію національного масштабу". Адміністрація Трампа попереджає про ризик дефіциту електроенергії через вибухове зростання дата-центрів і промисловості. Раніше американський президент оголосив енергетичний надзвичайний стан, щоб пришвидшити будівництво інфраструктури.
План Трампа передбачає спорудження 10 великих реакторів до 2030 року. Галузь визнає цей графік складним, а доля японських інвестицій поки залишається невизначеною.
Уряд прем'єр-міністра Японії готовий "переосмислити" табу щодо розгортання ядерної зброї19.11.25, 11:27 • 2274 перегляди