США могут получить до 10 новых ядерных реакторов за счет японского финансирования

Киев • УНН

 • 3902 просмотра

США рассматривают возможность приобретения и государственного владения до 10 крупными ядерными реакторами, используя часть японского финансирования объемом 550 млрд долларов. Япония готова инвестировать до 80 млрд долларов в реакторы Westinghouse и более 300 млрд долларов в американские энергетические проекты.

США могут получить до 10 новых ядерных реакторов за счет японского финансирования
Фото: Bloomberg

США рассматривают возможность приобретения и государственного владения до 10 новыми крупными ядерными реакторами, использовав часть японского финансирования объемом 550 млрд долларов, сообщил руководитель аппарата Минэнерго Карл Коу. По его словам, Япония готова инвестировать до 80 млрд долларов в реакторы Westinghouse и в общей сложности более 300 млрд долларов в американские энергетические проекты. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Коу подчеркнул, что правительство вмешивается в сферу частного бизнеса из-за «чрезвычайной ситуации национального масштаба». Администрация Трампа предупреждает о риске дефицита электроэнергии из-за взрывного роста дата-центров и промышленности. Ранее американский президент объявил энергетическое чрезвычайное положение, чтобы ускорить строительство инфраструктуры.

План Трампа предусматривает строительство 10 крупных реакторов к 2030 году. Отрасль признает этот график сложным, а судьба японских инвестиций пока остается неопределенной.

Правительство премьер-министра Японии готово «переосмыслить» табу на развертывание ядерного оружия19.11.25, 11:27 • 2621 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
