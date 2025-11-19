Уряд прем'єр-міністра Японії готовий "переосмислити" табу щодо розгортання ядерної зброї

В уряді Такаічі з'явились голоси, які підтримують обговорення та можливу зміну принципів, які тривалий час не дозволяють Японії розгорнути ядерну зброю. Передає УНН із посиланням на Аsia Nikkei.

Деталі

Минулого тижня прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі запитали у місцевому парламенті, чи буде її уряд дотримуватися "трьох неядерних принципів". Мається на увазі угода про те, щоб "не володіти, не виробляти та не дозволяти впровадження ядерної зброї", що була включена до Стратегії національної безпеки, найважливішого з трьох документів національної безпеки острівної країни.

Такаічі в минулому закликала переглянути принцип невведення. У новій відповіді, глава уряду Японії послалася на майбутні зміни в документах з безпеки. Посадовиця зазначила:

Ми ще не на тому етапі, щоб я могла сказати, як це буде сформульовано - повідмила прем'єр-міністерка Японії.

Водночас керівниця уряду Японії зазначила, що відповідний принцип "може бути винесений на обговорення". Про це підтвердив високопоставлений японський урядовець, пише Аsia Nikkei.

Наразі відомо, що деякі представники уряду хочуть скасувати заборону на ввезення ядерної зброї до Японії. Водночас - дозволивши це зробити США. Ідея у наступному: США дозволять розмістити на території Японії тактичну ядерну зброю, як засіб стримування Китаю і Північної Кореї. Останні, як відомо мають ядерні арсенали, здатні досягти японського архіпелагу.

Критики попереджають, що якщо американська ядерна зброя буде розгорнута в Японії, це може поставити країну під приціл превентивного удару.

Високопоставлені чиновники США хочуть відмовити Трампа від випробувань ядерної зброї

Кацутосі Кавано, колишній начальник штабу Об'єднаного штабу Сил самооборони Японії, у нещодавньому інтерв'ю закликав до перегляду принципу невпровадження, наголосивши на важливості обговорення між Вашингтоном і Токіо щодо операцій та обладнання.

Тим часом в уряді Санае Такаїчі також обговорювалося питання про те, що атомним підводним човнам слід дозволити швартуватися в Японії.

"США вважають, що розгортання на підводних човнах і бомбардувальниках є найкращим варіантом", – пояснив екс-керівник штабу Об'єднаного штабу Сил самооборони Японії.

Як нагадує Аsia Nikkei, Такаїчі ще у 2022 році, будучи головою впливової Ради політичних досліджень правлячої Ліберально-демократичної партії, заявляла:

Ми не повинні припиняти обговорення питання про те, чи робити винятки, коли громадська безпека перебуває під загрозою - пише видання.

Нагадаємо

Прем'єр-міністерка Японії Такаїчі Санае розглядає можливість скоротити пацифістську політику своєї країни про недопущення ядерної зброї на своїй території. У Японії можуть розмістити ядерні стратегічні озброєння.

Трамп заявив про плани ядерних випробувань - уточнень щодо підриву боєголовки не дав