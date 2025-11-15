Трамп заявив про плани ядерних випробувань - уточнень щодо підриву боєголовки не дав

Сполучені Штати Америки планують у найближчий час провести випробування ядерного озброєння. При цьому Вашингтон одночасно декларує прихильність до денуклеаризації. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на трансляцію Білого дому, CNN

Деталі

Під час розмови з журналістами Трампа запитали, чи планує він зустрічі, пов’язані з занепокоєннями щодо можливих ядерних випробувань. У відповідь президент заявив, що США проводитимуть такі випробування, оскільки це роблять інші держави. Він також підкреслив, що Америка має більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і побудував частину, і я ненавидів це робити, але не було вибору, тому що вона є в інших - сказав американський лідер.

Він також повторив, що США залишаються провідною ядерною державою, за ними йде росія, а Китай значно відстає на третьому місці. Водночас Трамп зауважив, що за 4–5 років Пекін може досягти рівня Вашингтона. За його словами, він виступає за денуклеаризацію.

Я б хотів провести денуклеаризацію. Тобто провести зустріч, насамперед трійки лідерів, щоб скоротити ядерну зброю. Це було б прекрасною річчю - додав глава Білого дому.

На уточнювальне запитання, наскільки скоро можуть відбутися випробування, президент США відповів: "Досить скоро".

Ми номер один. росія номер два. Китай номер три. Вони наздоганяють. Вони поки далеко позаду нас, але наздоженуть за чотири-п'ять років. Думаю, найкраще було б денуклеаризуватися - зазначив Трамп.

За інформацією CNN, у Трампа під час бесіди уточнювали, чи буде здійснено під час випробувань вибух ядерної боєголовки, на що він не дав відповіді.

Я не хочу вам про це розповідати. Але ми проведемо ядерні випробування, як це роблять інші країни. Ми маємо більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, і ми мусимо проводити випробування - наголосив президент США.

Як пише CNN, журналіст зауважив, що інші країни не підривають боєголовки, але інший журналіст поставив питання, не пов'язане з випробуванням ядерної зброї, змінивши тему розмови.

Нагадаємо

Чиновники адміністрації Трампа планують переконати президента відмовитися від відновлення випробувань ядерної зброї. Вони вважають, що це недоцільно та може спричинити геополітичну напругу.

