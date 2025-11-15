Трамп заявив про плани ядерних випробувань - уточнень щодо підриву боєголовки не дав

$42.060.00
48.880.00
ukenru
09:13 • 10196 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15344 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32659 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51306 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37935 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33631 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27864 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18554 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 54990 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49538 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина виділяє 150 мільйонів євро на американське озброєння для України15 листопада, 03:21 • 4282 перегляди
США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці15 листопада, 04:58 • 12676 перегляди
Вчені виявили спосіб приборкати тривожність, впливаючи на нейрони мозку15 листопада, 05:29 • 6866 перегляди
У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи - ДСНС Photo15 листопада, 05:46 • 7872 перегляди
Атака рф на Київ 14 листопада: кількість загиблих зросла до 707:49 • 10665 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 54990 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49538 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 37044 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 61644 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 289650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Ханно Певкур
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Херсонська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 16916 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 54990 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 21853 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 38292 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 33476 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Трамп заявив про плани ядерних випробувань - уточнень щодо підриву боєголовки не дав

Київ • УНН

 • 3138 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати найближчим часом проведуть випробування ядерної зброї, оскільки це роблять інші країни. Він наголосив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, але водночас виступає за денуклеаризацію.

Трамп заявив про плани ядерних випробувань - уточнень щодо підриву боєголовки не дав

Сполучені Штати Америки планують у найближчий час провести випробування ядерного озброєння. При цьому Вашингтон одночасно декларує прихильність до денуклеаризації. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на трансляцію Білого дому, CNN

Деталі 

Під час розмови з журналістами Трампа запитали, чи планує він зустрічі, пов’язані з занепокоєннями щодо можливих ядерних випробувань. У відповідь президент заявив, що США проводитимуть такі випробування, оскільки це роблять інші держави. Він також підкреслив, що Америка має більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і побудував частину, і я ненавидів це робити, але не було вибору, тому що вона є в інших

- сказав американський лідер.

Він також повторив, що США залишаються провідною ядерною державою, за ними йде росія, а Китай значно відстає на третьому місці. Водночас Трамп зауважив, що за 4–5 років Пекін може досягти рівня Вашингтона. За його словами, він виступає за денуклеаризацію.

Я б хотів провести денуклеаризацію. Тобто провести зустріч, насамперед трійки лідерів, щоб скоротити ядерну зброю. Це було б прекрасною річчю

- додав глава Білого дому.

На уточнювальне запитання, наскільки скоро можуть відбутися випробування, президент США відповів: "Досить скоро".

Ми номер один. росія номер два. Китай номер три. Вони наздоганяють. Вони поки далеко позаду нас, але наздоженуть за чотири-п'ять років. Думаю, найкраще було б денуклеаризуватися

- зазначив Трамп.

За інформацією CNN, у Трампа під час бесіди уточнювали, чи буде здійснено під час випробувань вибух ядерної боєголовки, на що він не дав відповіді.

Я не хочу вам про це розповідати. Але ми проведемо ядерні випробування, як це роблять інші країни. Ми маємо більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, і ми мусимо проводити випробування

- наголосив президент США.

Як пише CNN, журналіст зауважив, що інші країни не підривають боєголовки, але інший журналіст поставив питання, не пов'язане з випробуванням ядерної зброї, змінивши тему розмови.

Нагадаємо

Чиновники адміністрації Трампа планують переконати президента відмовитися від відновлення випробувань ядерної зброї. Вони вважають, що це недоцільно та може спричинити геополітичну напругу.

Трамп анонсував можливий план ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії06.11.25, 01:18 • 11804 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки