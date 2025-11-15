$42.060.03
Трамп заявил о планах ядерных испытаний - уточнений по подрыву боеголовки не дал

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время проведут испытания ядерного оружия, поскольку это делают другие страны. Он подчеркнул, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна, но в то же время выступает за денуклеаризацию.

Трамп заявил о планах ядерных испытаний - уточнений по подрыву боеголовки не дал

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время провести испытания ядерного вооружения. При этом Вашингтон одновременно декларирует приверженность денуклеаризации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома, CNN

Детали 

Во время разговора с журналистами Трампа спросили, планирует ли он встречи, связанные с опасениями по поводу возможных ядерных испытаний. В ответ президент заявил, что США будут проводить такие испытания, поскольку это делают другие государства. Он также подчеркнул, что Америка имеет больше ядерного оружия, чем любая другая страна.

У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводят. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто модернизировал его и построил часть, и я ненавидел это делать, но не было выбора, потому что оно есть у других

- сказал американский лидер.

Он также повторил, что США остаются ведущей ядерной державой, за ними следует Россия, а Китай значительно отстает на третьем месте. В то же время Трамп отметил, что через 4–5 лет Пекин может достичь уровня Вашингтона. По его словам, он выступает за денуклеаризацию.

Я бы хотел провести денуклеаризацию. То есть провести встречу, прежде всего тройки лидеров, чтобы сократить ядерное оружие. Это было бы прекрасной вещью

- добавил глава Белого дома.

На уточняющий вопрос, насколько скоро могут состояться испытания, президент США ответил: "Довольно скоро".

Мы номер один. Россия номер два. Китай номер три. Они догоняют. Они пока далеко позади нас, но догонят через четыре-пять лет. Думаю, лучше всего было бы денуклеаризироваться

- отметил Трамп.

По информации CNN, у Трампа во время беседы уточняли, будет ли осуществлен во время испытаний взрыв ядерной боеголовки, на что он не дал ответа.

Я не хочу вам об этом рассказывать. Но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны. Мы имеем больше ядерного оружия, чем любая другая страна, и мы должны проводить испытания

- подчеркнул президент США.

Как пишет CNN, журналист заметил, что другие страны не подрывают боеголовки, но другой журналист задал вопрос, не связанный с испытанием ядерного оружия, изменив тему разговора.

Напомним

Чиновники администрации Трампа планируют убедить президента отказаться от возобновления испытаний ядерного оружия. Они считают, что это нецелесообразно и может вызвать геополитическую напряженность.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты