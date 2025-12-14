$42.270.00
Справа Скороход: за нардепку внесли заставу "треті особи"
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Справа Скороход: за нардепку внесли заставу "треті особи"

За народну депутатку Ганну Скороход внесли заставу у 3 мільйони 28 тисяч гривень, після чого вона вийшла із електронним браслетом контролю. Адвокат повідомив, що заставу внесли треті особи, а сама Скороход не володіє такою сумою коштів.

Справа Скороход: за нардепку внесли заставу "треті особи"

За народну депутатку Ганну Скороход внесли заставу у 3 мільйони 28 тисяч гривень. Вона вийшла із електронним браслетом контролю. Про це у повідомив адвокат парламентарки Олег Бургела, передає УНН.

Деталі

За словами захисника, 12 грудня після обіду заставу за Скороход внесли так звані "треті особи", однак їхніх імен він не розкрив.

Раніше сама депутатка в суді заявляла, що не володіє такою сумою коштів.

Адвокат наголосив, що внесені кошти не належать народній депутатці.

Наразі Скороход перебуває в Києві під електронним контролем.

Адвокат Бургела також повідомив, що сторона захисту вже подала апеляцію на запобіжний захід, вимагаючи зменшити розмір застави та скасувати носіння електронного браслета.

Нагадаємо

5 грудня національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Служба безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Імені підозрюваної правоохоронці не називали – водночас, у ЗМІ заявили, що йдеться про Ганну Скороход, депутатку від групи "За майбутнє".

Того ж дня народна депутатка Ганна Скороход повідомила про обшуки, проведені НАБУ, САП та СБУ, назвавши це тиском. Її підозрюють у керівництві злочинною групою, яка вимагала 250 тисяч доларів хабара.

Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепки у справі про отримання 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

9 грудня ВАКС обрав народній депутатці Скороход запобіжний захід у вигляді застави понад 3 млн гривень. 

Віта Зеленецька

