Справа Скороход: за нардепку внесли заставу "треті особи"
Київ • УНН
За народну депутатку Ганну Скороход внесли заставу у 3 мільйони 28 тисяч гривень, після чого вона вийшла із електронним браслетом контролю. Адвокат повідомив, що заставу внесли треті особи, а сама Скороход не володіє такою сумою коштів.
За народну депутатку Ганну Скороход внесли заставу у 3 мільйони 28 тисяч гривень. Вона вийшла із електронним браслетом контролю. Про це у повідомив адвокат парламентарки Олег Бургела, передає УНН.
Деталі
За словами захисника, 12 грудня після обіду заставу за Скороход внесли так звані "треті особи", однак їхніх імен він не розкрив.
Раніше сама депутатка в суді заявляла, що не володіє такою сумою коштів.
Адвокат наголосив, що внесені кошти не належать народній депутатці.
Наразі Скороход перебуває в Києві під електронним контролем.
Адвокат Бургела також повідомив, що сторона захисту вже подала апеляцію на запобіжний захід, вимагаючи зменшити розмір застави та скасувати носіння електронного браслета.
Нагадаємо
5 грудня національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Служба безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Імені підозрюваної правоохоронці не називали – водночас, у ЗМІ заявили, що йдеться про Ганну Скороход, депутатку від групи "За майбутнє".
Того ж дня народна депутатка Ганна Скороход повідомила про обшуки, проведені НАБУ, САП та СБУ, назвавши це тиском. Її підозрюють у керівництві злочинною групою, яка вимагала 250 тисяч доларів хабара.
Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепки у справі про отримання 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
9 грудня ВАКС обрав народній депутатці Скороход запобіжний захід у вигляді застави понад 3 млн гривень.