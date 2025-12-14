Дело Скороход: за нардепа внесли залог "третьи лица"
Киев • УНН
За народного депутата Анну Скороход внесли залог в 3 миллиона 28 тысяч гривен, после чего она вышла с электронным браслетом контроля. Адвокат сообщил, что залог внесли третьи лица, а сама Скороход не располагает такой суммой средств.
За народную депутатку Анну Скороход внесли залог в 3 миллиона 28 тысяч гривен. Она вышла с электронным браслетом контроля. Об этом сообщил адвокат парламентария Олег Бургела, передает УНН.
Подробности
По словам защитника, 12 декабря после обеда залог за Скороход внесли так называемые "третьи лица", однако их имен он не раскрыл.
Ранее сама депутат в суде заявляла, что не располагает такой суммой средств.
Адвокат подчеркнул, что внесенные средства не принадлежат народной депутатке.
Сейчас Скороход находится в Киеве под электронным контролем.
Адвокат Бургела также сообщил, что сторона защиты уже подала апелляцию на меру пресечения, требуя уменьшить размер залога и отменить ношение электронного браслета.
Напомним
5 декабря Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народной депутаткой Украины. Имени подозреваемой правоохранители не называли – в то же время, в СМИ заявили, что речь идет об Анне Скороход, депутатке от группы "За будущее".
В тот же день народная депутатка Анна Скороход сообщила об обысках, проведенных НАБУ, САП и СБУ, назвав это давлением. Ее подозревают в руководстве преступной группой, которая требовала 250 тысяч долларов взятки.
После следственных действий в помещении народной депутатки Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепки по делу о получении 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО. Всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.
9 декабря ВАКС избрал народной депутатке Скороход меру пресечения в виде залога более 3 млн гривен.