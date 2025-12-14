$42.270.00
Дело Скороход: за нардепа внесли залог "третьи лица"
19:10 • 5024 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 16802 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 27244 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 45581 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 70738 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 49597 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 45270 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 37016 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 20959 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Дело Скороход: за нардепа внесли залог "третьи лица"

Киев • УНН

 • 54 просмотра

За народного депутата Анну Скороход внесли залог в 3 миллиона 28 тысяч гривен, после чего она вышла с электронным браслетом контроля. Адвокат сообщил, что залог внесли третьи лица, а сама Скороход не располагает такой суммой средств.

Дело Скороход: за нардепа внесли залог "третьи лица"

За народную депутатку Анну Скороход внесли залог в 3 миллиона 28 тысяч гривен. Она вышла с электронным браслетом контроля. Об этом сообщил адвокат парламентария Олег Бургела, передает УНН.

Подробности

По словам защитника, 12 декабря после обеда залог за Скороход внесли так называемые "третьи лица", однако их имен он не раскрыл.

Ранее сама депутат в суде заявляла, что не располагает такой суммой средств.

Адвокат подчеркнул, что внесенные средства не принадлежат народной депутатке.

Сейчас Скороход находится в Киеве под электронным контролем.

Адвокат Бургела также сообщил, что сторона защиты уже подала апелляцию на меру пресечения, требуя уменьшить размер залога и отменить ношение электронного браслета.

Напомним

5 декабря Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народной депутаткой Украины. Имени подозреваемой правоохранители не называли – в то же время, в СМИ заявили, что речь идет об Анне Скороход, депутатке от группы "За будущее".

В тот же день народная депутатка Анна Скороход сообщила об обысках, проведенных НАБУ, САП и СБУ, назвав это давлением. Ее подозревают в руководстве преступной группой, которая требовала 250 тысяч долларов взятки.

После следственных действий в помещении народной депутатки Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепки по делу о получении 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО. Всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.

9 декабря ВАКС избрал народной депутатке Скороход меру пресечения в виде залога более 3 млн гривен.

Вита Зеленецкая

