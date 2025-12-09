49.020.03
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Суд обрав запобіжний захід нардепу Скороход у вигляді застави

Київ

ВАКС обрав народній депутатці Скороход запобіжний захід у вигляді застави понад 3 млн гривень. Це сталося після викриття її у справі щодо 250 тисяч доларів за вирішення питання санкцій РНБО.

Суд обрав запобіжний захід нардепу Скороход у вигляді застави

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Скороход Анні Скороход у вигляді застави у понад 3 млн гривень, передає УНН.

Деталі

Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад три мільйони гривень для нардепки.

Нагадаємо

Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у САП повідомили про викриття нардепки у справі про $250 тисяч за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО і вказали, що повідомлено про підозру всім викритим особам.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Санкції
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Рада національної безпеки і оборони України
Національне антикорупційне бюро України