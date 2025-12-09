Суд обрав запобіжний захід нардепу Скороход у вигляді застави

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Скороход Анні Скороход у вигляді застави у понад 3 млн гривень, передає УНН.

Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у САП повідомили про викриття нардепки у справі про $250 тисяч за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО і вказали, що повідомлено про підозру всім викритим особам.