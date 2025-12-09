Суд избрал меру пресечения нардепу Скороход в виде залога

49.020.03
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 18056 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 17940 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 25497 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 46073 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28411 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30809 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40841 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34465 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35739 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 23478 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 19838 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 22473 просмотра
Отрицал агрессию рф и называл войну "сво": дело бывшего телеведущего Назарова направлено в суд9 декабря, 11:19 • 11051 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 21032 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 13837 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 21065 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 46073 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 16979 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 61431 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 1666 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 23514 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 26923 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 63538 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 69088 просмотра
Суд избрал меру пресечения нардепу Скороход в виде залога

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 26 просмотра

ВАКС избрал народному депутату Скороход меру пресечения в виде залога более 3 млн гривен. Это произошло после разоблачения ее в деле о 250 тысячах долларов за решение вопроса санкций СНБО.

Суд избрал меру пресечения нардепу Скороход в виде залога

ВАКС избрал меру пресечения нардепу Скороход Анне Скороход в виде залога в более 3 млн гривен, передает УНН.

Детали

Суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более трех миллионов гривен для нардепа.

Напомним

После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в САП сообщили о разоблачении нардепа по делу о $250 тысячах за решение вопроса о применении санкций СНБО и указали, что сообщено о подозрении всем разоблаченным лицам.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Санкции
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины