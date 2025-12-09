Суд избрал меру пресечения нардепу Скороход в виде залога

ВАКС избрал меру пресечения нардепу Скороход Анне Скороход в виде залога в более 3 млн гривен, передает УНН.

Детали

Напомним

После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в САП сообщили о разоблачении нардепа по делу о $250 тысячах за решение вопроса о применении санкций СНБО и указали, что сообщено о подозрении всем разоблаченным лицам.