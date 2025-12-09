Суд избрал меру пресечения нардепу Скороход в виде залога
Киев • УНН
ВАКС избрал народному депутату Скороход меру пресечения в виде залога более 3 млн гривен. Это произошло после разоблачения ее в деле о 250 тысячах долларов за решение вопроса санкций СНБО.
ВАКС избрал меру пресечения нардепу Скороход Анне Скороход в виде залога в более 3 млн гривен, передает УНН.
Детали
Суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более трех миллионов гривен для нардепа.
Напомним
После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в САП сообщили о разоблачении нардепа по делу о $250 тысячах за решение вопроса о применении санкций СНБО и указали, что сообщено о подозрении всем разоблаченным лицам.