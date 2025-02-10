Співпраця українських громад із містами-побратимами: шлях до розвитку та відновлення.

Протягом останніх десяти років Україна декларує прагнення до членства у Європейському Союзі, а також орієнтується на інші західні розвинуті країни, які підтримують нас у боротьбі за незалежність і розвиток. Проте активна співпраця на рівні українських громад з містами за кордоном розпочалася відносно недавно, і не всі українські громади мають розвинену мережу міст-побратимів. Про це у коментарі УНН розповів керівник громадської організації "Агенція відновлення та розвитку" Олександр Солонтай.

Формування нової географії партнерства

У перші два десятиліття незалежності багато українських громад мали партнерські зв’язки з містами в білорусі та росії. Тоді, за словами Солонтая, не всі розуміли потенційні загрози, які несе така співпраця. Війна чітко показала, що ці зв’язки не тільки не сприяли розвитку, а й у багатьох випадках виявилися ворожими. "У перші 20 років незалежності у нас взагалі для багатьох громад було нормальним мати міста-побратими в білорусі і в росії чи ще десь. І, на жаль, тоді не розуміли, до яких це загроз призводить, по-перше. А по-друге, коли відповідно сталася війна, то виявилося, що ті, хто мав би бути нашими друзями і допомагати, ясне діло, вони виявилися нашими ворогами. Ну, і там як такого самоврядування теж не було", - сказав Солонтай в коментарі УНН.

Сьогодні ж, за його словами, пріоритети змінилися, і міста та громади України активно шукають партнерів серед цивілізованих країн, які можуть сприяти розвитку місцевого самоврядування, економічної співпраці та відновленню постраждалих територій.

Після реформи децентралізації 2020 року, коли Верховна Рада затвердила нову карту адміністративного устрою з 1469 громад, включаючи близько 400 міських, відкрилися нові можливості для міжнародного партнерства. Західна Україна традиційно зберігала тісні зв’язки з європейськими країнами, однак центральні, північні, південні та східні громади лише зараз починають активно налагоджувати міжнародну співпрацю. "Звичайно, почалась потужна хвиля в цій співпраці", - зазначив Солонтай.

До того ж, Верховна Рада минулого року ухвалила закон про міжнародне співробітництво громад, що стало ще одним кроком до систематизації цього процесу. Зокрема, це дозволяє не лише укладати нові угоди про побратимство, а й оцінювати ефективність існуючих партнерств. Багато українських громад уже мають меморандуми про співпрацю, але часто не можуть скористатися їхніми можливостями. Саме тому важливо створювати інституції, які допоможуть громадам знайти партнерів, розвинути співпрацю та отримати реальну користь від цих зв’язків.

Німецькі міста-побратими

Одним із найкращих прикладів ефективної співпраці з іноземними містами-побратимами є Бровари - найбільше місто-супутник української столиці. Броварська громада має встановлені партнерства з такими містами: Фонтене-су-Буа (Франція), Хен'ян (Китай), Чжаньцзян (Китай), Рокфорд (США), Сілламяе (Естонія), Красницький повіт (Польща), Гнєзненський повіт (Польща), Гродзіський повіт (Польща), Тонала (Мексика), Санта-Марінелла (Італія).

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, у 2022 році до переліку доєдналися німецькі міста Ерланген та Єна. Саме вони під час повномасштабної війни стали основною підтримкою для Броварської громади.

Співпраця між Броварами, Єною та Ерлангеном охопила широкий спектр напрямів: від постачання медичного обладнання до освітніх обмінів і гуманітарної допомоги.

У листопаді 2022 року за підтримки Єни, Ерлангена та німецького товариства Engagement Global для Броварської лікарні було придбано обладнання на суму понад 3,9 млн грн. Взимку 2023 року громада отримала від Єни тепловентилятор та генератор для підтримки енергопостачання. У березні того ж року міста офіційно закріпили партнерство угодою про солідарність.

Червень 2023 року став знаковим завдяки візиту броварської делегації до Німеччини, де українці знайомилися з функціонуванням комунальних підприємств та освітніх закладів. Восени 2023 року партнерство продовжило розширюватися: у жовтні місто Єна передало Броварській громаді автобус для перевезення учнів княжицького ліцею, а напередодні Різдва діти громади отримали гуманітарні подарунки від жителів німецького міста.

Початок 2024 року ознаменувався офіційним візитом мера Ігоря Сапожка та броварської делегації до Єни та Ерлангена, де обговорювалися питання енергетики, житлового будівництва та економічного розвитку. У квітні в Єні створили асоціацію "JenaUA e.V." для поглиблення співпраці. Того ж місяця декілька броварських учителів німецької мови пройшли навчальний обмін у школах Єни, ознайомившись із місцевими методиками викладання.

У жовтні 2024 року представники міста Єна, на чолі з депутатом Матіасом Мітом, відвідали Бровари, зустрівшись із місцевими мешканцями та внутрішньо переміщеними особами в модульному містечку. Вони також побували у Броварській лікарні, де працює обладнання, придбане за підтримки німецьких партнерів.

Ерланген з початку повномасштабного вторгнення прийняв понад 1600 біженців з України, включаючи жителів Броварів.

Окрім гуманітарної допомоги, розвивається і культурний обмін. Було організовано низку освітніх ініціатив, включаючи обмін фотографіями між школярами та спільні спортивні заходи.

У центрі уваги співробітництва з містами-побратимами перебуває й комунальна сфера. У серпні 2023 року відбулася онлайн-зустріч представників водопостачальних підприємств обох міст, що стало першим кроком до технічного співробітництва.

Таким чином, партнерство між містами продовжує розвиватися та приносити конкретні результати у різних сферах життя громади.

Міжнародна увага до партнерства

За словами керівника ГО "Агенція відновлення та розвитку" Олександра Солонтая, розвиток побратимських зв’язків став однією з ключових тем міжнародних конференцій, присвячених відновленню України. Наприклад, під час Ukraine Recovery Conference у Німеччині значна увага приділялася українсько-німецькому партнерству між громадами. Схожий процес зараз активно підтримується італійськими муніципалітетами, які аналізують поточні партнерства та допомагають українським громадам знайти нових побратимів.

Цікаво, що на рівні громадянського суспільства та бізнесу міжнародна співпраця вже давно існує. Українці, які працюють за кордоном, діаспора, волонтери, медики, підприємці та студенти вже давно підтримують зв’язки з іноземними партнерами. Однак на рівні місцевого самоврядування таких угод, за даними Солонтая, набагато менше, що створює простір для активного розвитку цієї сфери.

Роль громадських організацій у розвитку партнерств

Сьогодні в Україні працює багато організацій, які допомагають громадам налагоджувати міжнародну співпрацю. Після широкомасштабного вторгнення рф виникли нові ініціативи, спрямовані на зміцнення зв’язків між українськими та закордонними муніципалітетами.

""Агенція відновлення та розвитку" стала однією з тих організацій, яка, власне, допомагає зараз громадам отримати ці партнерства. Ми не єдині. Таких, на щастя, багато організацій в Україні створено. Навіть нові організації були створені після широкомасштабного вторгнення. Тобто є ціла низка нових ініціатив і організацій, які саме на це направлені. Дати Україні, українським громадам партнерства з іншими громадами в різних країнах, незалежно від того, чи є вони членом ЄС, по всьому світу, по цивілізованих країнах", - зазначив Солонтай.

Тож побратимські зв’язки – це не лише символічні меморандуми, а реальна можливість для українських міст залучити ресурси, досвід і підтримку від закордонних партнерів. Чим більше таких зв’язків буде налагоджено, тим сильніше стануть наші громади у післявоєнному відновленні. Громадські ініціативи, місцева влада та міжнародні партнери мають об’єднати зусилля для того, щоб кожна українська громада отримала можливість розвитку та процвітання завдяки міжнародній співпраці.