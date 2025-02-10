Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению.

В течение последних десяти лет Украина декларирует стремление к членству в Европейском Союзе, а также ориентируется на другие западные развитые страны, которые поддерживают нас в борьбе за независимость и развитие. Однако активное сотрудничество на уровне украинских громад с городами за рубежом началось относительно недавно, и не все украинские громады имеют развитую сеть городов-побратимов. Об этом в комментарии УНН рассказал руководитель общественной организации "Агентство восстановления и развития" Александр Солонтай.

Формирование новой географии партнерства

В первые два десятилетия независимости многие украинские громады имели партнерские связи с городами в беларуси и россии. Тогда, по словам Солонтая, не все понимали потенциальные угрозы, которые несет такое сотрудничество. Война четко показала, что эти связи не только не способствовали развитию, но и во многих случаях оказались враждебными. "В первые 20 лет независимости у нас вообще для многих громад было нормальным иметь города-побратимы в беларуси и в россии или еще где-то. И, к сожалению, тогда не понимали, к каким это угрозам приводит, во-первых. А во-вторых, когда соответственно произошла война, то оказалось, что те, кто должен был бы быть нашими друзьями и помогать, ясное дело, они оказались нашими врагами. Ну, и там как такового самоуправления тоже не было", - сказал Солонтай в комментарии УНН.

Сегодня же, по его словам, приоритеты изменились, и города и громады Украины активно ищут партнеров среди цивилизованных стран, которые могут способствовать развитию местного самоуправления, экономического сотрудничества и восстановлению пострадавших территорий.

После реформы децентрализации 2020 года, когда Верховная Рада утвердила новую карту административного устройства из 1469 громад, включая около 400 городских, открылись новые возможности для международного партнерства. Западная Украина традиционно сохраняла тесные связи с европейскими странами, однако центральные, северные, южные и восточные громады только сейчас начинают активно налаживать международное сотрудничество. "Конечно, началась мощная волна в этом сотрудничестве", - отметил Солонтай.

К тому же, Верховная Рада в прошлом году приняла закон о международном сотрудничестве громад, что стало еще одним шагом к систематизации этого процесса. В частности, это позволяет не только заключать новые соглашения о побратимстве, но и оценивать эффективность существующих партнерств. Многие украинские громады уже имеют меморандумы о сотрудничестве, но часто не могут воспользоваться их возможностями. Именно поэтому важно создавать институты, которые помогут громадам найти партнеров, развить сотрудничество и получить реальную пользу от этих связей.

Немецкие города-побратимы

Одним из лучших примеров эффективного сотрудничества с иностранными городами-побратимами являются Бровары - крупнейший город-спутник украинской столицы. Броварская громада имеет установленные партнерства с такими городами: Фонтене-су-Буа (Франция), Хэньян (Китай), Чжаньцзян (Китай), Рокфорд (США), Силламяэ (Эстония), Красницкий уезд (Польша), Гнезненский уезд (Польша), Гродзинский уезд (Польша), Тонала (Мексика), Санта-Маринелла (Италия).

После полномасштабного вторжения россии в Украину, в 2022 году к перечню присоединились немецкие города Эрланген и Йена. Именно они во время полномасштабной войны стали основной поддержкой для Броварской громады.

Сотрудничество между Броварами, Йеной и Эрлангеном охватило широкий спектр направлений: от поставок медицинского оборудования до образовательных обменов и гуманитарной помощи.

В ноябре 2022 года при поддержке Йены, Эрлангена и немецкого общества Engagement Global для Броварской больницы было приобретено оборудование на сумму более 3,9 млн грн. Зимой 2023 года громада получила от Йены тепловентилятор и генератор для поддержки энергоснабжения. В марте того же года города официально закрепили партнерство соглашением о солидарности.

Июнь 2023 года стал знаковым благодаря визиту броварской делегации в Германию, где украинцы знакомились с функционированием коммунальных предприятий и образовательных учреждений. Осенью 2023 года партнерство продолжило расширяться: в октябре город Йена передал Броварской громаде автобус для перевозки учеников княжицкого лицея, а накануне Рождества дети громады получили гуманитарные подарки от жителей немецкого города.

Начало 2024 года ознаменовалось официальным визитом мэра Игоря Сапожко и броварской делегации в Йену и Эрланген, где обсуждались вопросы энергетики, жилищного строительства и экономического развития. В апреле в Йене создали ассоциацию "JenaUA e.V." для углубления сотрудничества. В том же месяце несколько броварских учителей немецкого языка прошли учебный обмен в школах Йены, ознакомившись с местными методиками преподавания.

В октябре 2024 года представители города Йена, во главе с депутатом Матиасом Митом, посетили Бровары, встретившись с местными жителями и внутренне перемещенными лицами в модульном городке. Они также побывали в Броварской больнице, где работает оборудование, приобретенное при поддержке немецких партнеров.

Эрланген с начала полномасштабного вторжения принял более 1600 беженцев из Украины, включая жителей Броваров.

Помимо гуманитарной помощи, развивается и культурный обмен. Был организован ряд образовательных инициатив, включая обмен фотографиями между школьниками и совместные спортивные мероприятия.

В центре внимания сотрудничества с городами-побратимами находится и коммунальная сфера. В августе 2023 года состоялась онлайн-встреча представителей водоснабжающих предприятий обоих городов, что стало первым шагом к техническому сотрудничеству.

Таким образом, партнерство между городами продолжает развиваться и приносить конкретные результаты в различных сферах жизни общества.

Международное внимание к партнерству

По словам руководителя ОО "Агентство восстановления и развития" Александра Солонтая, развитие побратимских связей стало одной из ключевых тем международных конференций, посвященных восстановлению Украины. Например, во время Ukraine Recovery Conference в Германии значительное внимание уделялось украинско-немецкому партнерству между общинами. Похожий процесс сейчас активно поддерживается итальянскими муниципалитетами, которые анализируют текущие партнерства и помогают украинским общинам найти новых побратимов.

Интересно, что на уровне гражданского общества и бизнеса международное сотрудничество уже давно существует. Украинцы, которые работают за рубежом, диаспора, волонтеры, медики, предприниматели и студенты уже давно поддерживают связи с иностранными партнерами. Однако на уровне местного самоуправления таких соглашений, по данным Солонтая, гораздо меньше, что создает пространство для активного развития этой сферы.

Роль общественных организаций в развитии партнерств

Сегодня в Украине работает много организаций, которые помогают громадам налаживать международное сотрудничество. После широкомасштабного вторжения рф возникли новые инициативы, направленные на укрепление связей между украинскими и зарубежными муниципалитетами.

"Агентство восстановления и развития" стало одной из тех организаций, которая, собственно, помогает сейчас громадам получить эти партнерства. Мы не единственные. Таких, к счастью, много организаций в Украине создано. Даже новые организации были созданы после широкомасштабного вторжения. То есть есть целый ряд новых инициатив и организаций, которые именно на это направлены. Дать Украине, украинским громадам партнерства с другими общинами в разных странах, независимо от того, являются ли они членом ЕС, по всему миру, по цивилизованным странам", - отметил Солонтай.

Поэтому побратимские связи - это не только символические меморандумы, а реальная возможность для украинских городов привлечь ресурсы, опыт и поддержку от зарубежных партнеров. Чем больше таких связей будет налажено, тем сильнее станут наши громады в послевоенном восстановлении. Общественные инициативы, местные власти и международные партнеры должны объединить усилия для того, чтобы каждая украинская община получила возможность развития и процветания благодаря международному сотрудничеству.