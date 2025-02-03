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Співпраця Броварів та Ерлангена: партнерство, що зміцнює громади

Співпраця Броварів та Ерлангена: партнерство, що зміцнює громади

Київ • УНН

 • 170701 перегляди

Співпраця Броварів та Ерлангена: партнерство, що зміцнює громади.

Міста-побратими Бровари та Ерланген продовжують активно співпрацювати, зміцнюючи зв’язки між громадами навіть в умовах війни. Під час онлайн-зустрічі Броварський міський голова Ігор Сапожко та представники німецького міста-побратима Ерланген обговорили ключові питання допомоги та розвитку партнерства, передає кореспондент УНН.

Діалог між містами: взаємопідтримка та майбутні плани

Мер Броварів Ігор Сапожко розпочав зустріч зі словами вдячності та висловив надію, що співпраця громад продовжуватиметься в майбутньому: "Сподіваюся, що наші зустрічі будуть продовжуватися в майбутньому". Він підкреслив важливість допомоги, яку отримує громада: "Дякую за ту співпрацю, яку ми маємо, тому що ви нам досить багато допомогли. Це ті речі, які нам критично необхідні".

Зі свого боку, мер Ерлангена Флоріан Янік наголосив, що місто продовжує підтримувати Україну та Бровари. "Не тільки я, але і все населення підтримують щиро Україну, розуміють наші потреби. Готовність допомагати дуже велика", - зазначив мер Ерлангена. 

Ігор Сапожко додав, що партнерство між містами має не лише практичний, а й моральний вимір: "Наша співпраця, наша дружба – це розвиток і покликання, не тільки розвиток між громадами".

Броварський міський голова розповів колегам також про безпекову ситуацію у громаді, зокрема про наслідки обстрілів Броварів російською армією.

Окрім того, сторони обговорили допомогу внутрішньо переміщеним особам. "На сьогодні у нас 22,5 тисячі людей, які, на жаль, вже втратили своє житло в державі", - зазначив Ігор Сапожко.

Флоріан Янік підкреслив активність жителів Ерлангена у зборі коштів для допомоги Броварській громаді. "Є багато людей, які готові робити різні акції на підтримку. І це не тільки збори коштів, які відбуваються постійно і передаються в Україну. Але люди самостійно пропонують допомогу на різних рівнях", - зазначив він.

Ігор Сапожко пообіцяв підготувати список потреб, які на сьогодні є у громаді. Щодо освітньої співпраці він додав: "Школи постійно потребують допомоги. На жаль, ми так навчаємося, що постійно потребуємо укриття. Це і меблювання, і особиста підтримка учнів один одного. Хотілося б, щоб наші діти розповідали і показували, що у нас відбувається, адже війна – це страшна історія, яку ми сьогодні переживаємо. Для нас важливе це спілкування зі школами, закладами освіти, тому ми обов’язково зазначимо відповідні заклади, які із задоволенням будуть спілкуватися із дітьми міста Ерланген".

Також порушувалося питання транспорту. За словами Броварського міського голови, громаді потрібні кілька автобусів, навіть вживаних для відкриття міського маршруту.

Повірте, уся допомога, яка надавалася Ерлангеном, вона дійсно суттєва і вкрай необхідна була. І в той важкий момент, коли були певні проблеми і з можливістю фінансування, або з перебоями електроенергії, або роботою комунальних підприємств, і те, що ми отримали, дало можливість нам функціонувати і працювати. Тому наша громада вдячна місту Ерланген, жителям за те, що вони не стоять осторонь наших проблем. І ця співпраця потрібна для того, щоб наше населення, вони знали один одного, знали про ситуацію і в принципі розвивали дружбу

- наголосив Ігор Сапожко.

Сторони висловили сподівання, що у травні цього року делегації з міста Ерланген вдасться відвідати Броварську громаду.

Українсько-німецька співпраця: стратегічне партнерство

Співпраця між Броварами та Ерлангеном розпочалася влітку 2022 року з відеознайомства представників громад. Ерланген прийняв понад 1600 біженців з України, включаючи жителів Броварів.

Одним із перших значних проєктів стала закупівля медичного обладнання для лікарні на суму понад 3,9 млн грн. У 2023 році громада отримала 9 одиниць спеціалізованої техніки, зокрема реанімобілі та пожежні автомобілі.

Окрім гуманітарної допомоги, розвивається і культурний обмін. Було організовано низку освітніх ініціатив, включаючи обмін фотографіями між школярами та спільні спортивні заходи.

Комунальна сфера також у центрі уваги. У серпні 2023 року відбулася онлайн-зустріч представників водопостачальних підприємств обох міст, що стало першим кроком до технічного співробітництва.

Таким чином, партнерство між містами продовжує розвиватися та приносити конкретні результати у різних сферах життя громади.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоПублікаціїКиївщина
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
brovaryБровари

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