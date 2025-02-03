Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины.

Города-побратимы Бровары и Эрланген продолжают активно сотрудничать, укрепляя связи между общинами даже в условиях войны. Во время онлайн-встречи Броварской городской голова Игорь Сапожко и представители немецкого города-побратима Эрланген обсудили ключевые вопросы помощи и развития партнерства, передает корреспондент УНН.

Диалог между городами: взаимоподдержка и будущие планы

Мэр Броваров Игорь Сапожко начал встречу со словами благодарности и выразил надежду, что сотрудничество общин будет продолжаться в будущем: "Надеюсь, что наши встречи будут продолжаться в будущем". Он подчеркнул важность помощи, которую получает громада: "Спасибо за то сотрудничество, которое мы имеем, потому что вы нам достаточно много помогли. Это те вещи, которые нам критически необходимы".

Со своей стороны, мэр Эрлангена Флориан Яник отметил, что город продолжает поддерживать Украину и Бровары. "Не только я, но и все население поддерживают искренне Украину, понимают наши потребности. Готовность помогать очень большая", - отметил мэр Эрлангена.

Игорь Сапожко добавил, что партнерство между городами имеет не только практическое, но и моральное измерение: "Наше сотрудничество, наша дружба - это развитие и призвание, не только развитие между общинами".

Броварской городской голова рассказал коллегам также о ситуации с безопасностью в громаде, в частности о последствиях обстрелов Броваров российской армией.

Кроме того, стороны обсудили помощь внутренне перемещенным лицам. "На сегодня у нас 22,5 тысячи человек, которые, к сожалению, уже потеряли свое жилье в государстве", - отметил Игорь Сапожко.

Флориан Яник подчеркнул активность жителей Эрлангена в сборе средств для помощи Броварской громаде. "Есть много людей, которые готовы делать различные акции в поддержку. И это не только сборы средств, которые происходят постоянно и передаются в Украину. Но люди самостоятельно предлагают помощь на разных уровнях", - отметил он.

Игорь Сапожко пообещал подготовить список потребностей, которые на сегодня есть в громаде. Относительно образовательного сотрудничества он добавил: "Школы постоянно нуждаются в помощи. К сожалению, мы так учимся, что постоянно нуждаемся в укрытии. Это и меблировка, и личная поддержка учеников друг друга. Хотелось бы, чтобы наши дети рассказывали и показывали, что у нас происходит, ведь война - это страшная история, которую мы сегодня переживаем. Для нас важно это общение со школами, учебными заведениями, поэтому мы обязательно отметим соответствующие заведения, которые с удовольствием будут общаться с детьми города Эрланген".

Также поднимался вопрос транспорта. По словам Броварского городского головы, громаде нужны несколько автобусов, даже бывших в употреблении для открытия городского маршрута.

Поверьте, вся помощь, которая оказывалась Эрлангеном, она действительно существенная и крайне необходимая была. И в тот трудный момент, когда были определенные проблемы и с возможностью финансирования, или с перебоями электроэнергии, или работой коммунальных предприятий, и то, что мы получили, дало возможность нам функционировать и работать. Поэтому наша громада благодарна городу Эрланген, жителям за то, что они не стоят в стороне от наших проблем. И это сотрудничество нужно для того, чтобы наше население, они знали друг друга, знали о ситуации и в принципе развивали дружбу - подчеркнул Игорь Сапожко.

Стороны выразили надежду, что в мае этого года делегации из города Эрланген удастся посетить Броварскую громаду.

Украинско-немецкое сотрудничество: стратегическое партнерство

Сотрудничество между Броварами и Эрлангеном началось летом 2022 года с видеознакомства представителей общин. Эрланген принял более 1600 беженцев из Украины, включая жителей Броваров.

Одним из первых значительных проектов стала закупка медицинского оборудования для больницы на сумму более 3,9 млн грн. В 2023 году громада получила 9 единиц специализированной техники, в частности реанимобили и пожарные автомобили.

Кроме гуманитарной помощи, развивается и культурный обмен. Был организован ряд образовательных инициатив, включая обмен фотографиями между школьниками и совместные спортивные мероприятия.

Коммунальная сфера также в центре внимания. В августе 2023 года состоялась онлайн-встреча представителей водоснабжающих предприятий обоих городов, что стало первым шагом к техническому сотрудничеству.

Таким образом, партнерство между городами продолжает развиваться и приносить конкретные результаты в различных сферах жизни общества.

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