Сотні ворожих КАБів і майже 1000 дронів за тиждень: в Україні тривають відновлювальні роботи після масованих ударів рф
Київ • УНН
В Україні тривають відновлювальні роботи після нічної атаки, під час якої ворог запустив понад 170 дронів. За тиждень росія застосувала майже 1000 ударних БпЛА, 980 керованих авіаційних бомб та 36 ракет різних типів.
У кількох регіонах України продовжуються відновлювальні роботи після чергової нічної атаки росії. Лише за ніч ворог запустив понад 170 дронів, а за тиждень – майже 1000 ударних БпЛА та сотні інших боєприпасів.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у соцмережах, передає УНН.
Деталі
У Харкові, на Одещині, Дніпровщині, а також у Сумській і Чернігівській областях тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Минулої ночі по Україні було випущено понад 170 дронів, серед яких щонайменше половина – "шахеди".
Натомість, за тиждень, росія застосувала близько 1000 ударних дронів, майже 980 керованих авіаційних бомб і 36 ракет різних типів.У дописі зазначено, що для протидії таким атакам кожна ніч потребує складної системи оборони.
І кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба – системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі
Також наголошується, що Україна працює з партнерами над посиленням цих можливостей і вже підготувала нові домовленості з європейськими країнами для зміцнення захисту неба.
Нагадаємо
Вночі ворог завдав ударів по енергооб'єктах Одещини, пошкоджено сонячну електростанцію. Є знеструмлення в кількох районах, постраждалих немає.