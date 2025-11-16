Сотни вражеских КАБов и почти 1000 дронов за неделю: в Украине продолжаются восстановительные работы после массированных ударов РФ
Киев • УНН
В Украине продолжаются восстановительные работы после ночной атаки, во время которой враг запустил более 170 дронов. За неделю Россия применила почти 1000 ударных БПЛА, 980 управляемых авиационных бомб и 36 ракет различных типов.
В нескольких регионах Украины продолжаются восстановительные работы после очередной ночной атаки россии. Только за ночь враг запустил более 170 дронов, а за неделю – почти 1000 ударных БпЛА и сотни других боеприпасов.
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, передает УНН.
Подробности
В Харькове, Одесской, Днепропетровской, а также в Сумской и Черниговской областях продолжаются восстановительные работы после российских ударов. Прошлой ночью по Украине было выпущено более 170 дронов, среди которых по меньшей мере половина – "шахеды".
За неделю же россия применила около 1000 ударных дронов, почти 980 управляемых авиационных бомб и 36 ракет различных типов. В сообщении отмечено, что для противодействия таким атакам каждая ночь требует сложной системы обороны.
И каждая ночь требует многокомпонентной защиты неба – системы ПВО, боевая авиация, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики
Также отмечается, что Украина работает с партнерами над усилением этих возможностей и уже подготовила новые договоренности с европейскими странами для укрепления защиты неба.
Напомним
Ночью враг нанес удары по энергообъектам Одесской области, повреждена солнечная электростанция. Есть обесточивания в нескольких районах, пострадавших нет.