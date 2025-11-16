Вночі на Одещині знову атакували енергооб’єкти: є знеструмлення
Київ • УНН
Вночі ворог завдав ударів по енергооб'єктах Одещини, пошкоджено сонячну електростанцію. Є знеструмлення в кількох районах, постраждалих немає.
Цієї ночі ворог знову завдав ударів по енергооб’єктах Одещини. У регіоні зафіксовані знеструмлення, рятувальники та енергетики працюють над відновленням.
Про це повідомляє Одеська ОВА, передає УНН.
Деталі
За даними Одеської ОВА, російські ударні безпілотники знову поцілили в об’єкти енергетики на півдні області. Пошкоджена, зокрема, і сонячна електростанція. Пожежі, що виникли після ударів, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждалих немає.
Унаслідок атаки в кількох районах області є знеструмлення.
Рятувальники та енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. У постраждалому районі працюють пункти незламності.
Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення. Одеська ОВА наголошує, що ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня області.
Нагадаємо
Протягом доби 15 листопада на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, залучив 6153 дрони-камікадзе.