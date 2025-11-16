$42.060.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ночью в Одесской области снова атаковали энергообъекты: есть обесточивание

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Ночью враг нанес удары по энергообъектам Одесской области, повреждена солнечная электростанция. Есть обесточивание в нескольких районах, пострадавших нет.

Ночью в Одесской области снова атаковали энергообъекты: есть обесточивание

Этой ночью враг снова нанес удары по энергообъектам Одесской области. В регионе зафиксированы обесточивания, спасатели и энергетики работают над восстановлением.

Об этом сообщает Одесская ОВА, передает УНН.

Подробности

По данным Одесской ОВА, российские ударные беспилотники снова попали в объекты энергетики на юге области. Повреждена, в частности, и солнечная электростанция. Пожары, возникшие после ударов, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Пострадавших нет.

В результате атаки в нескольких районах области есть обесточивания.

Спасатели и энергетики сразу начали восстановительные работы. В пострадавшем районе работают пункты несокрушимости.

Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание. Одесская ОВА отмечает, что враг продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре юга области.

Напомним

В течение суток 15 ноября на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, задействовал 6153 дрона-камикадзе. 

Алла Киосак

