Ночью в Одесской области снова атаковали энергообъекты: есть обесточивание
Киев • УНН
Ночью враг нанес удары по энергообъектам Одесской области, повреждена солнечная электростанция. Есть обесточивание в нескольких районах, пострадавших нет.
Этой ночью враг снова нанес удары по энергообъектам Одесской области. В регионе зафиксированы обесточивания, спасатели и энергетики работают над восстановлением.
Об этом сообщает Одесская ОВА, передает УНН.
Подробности
По данным Одесской ОВА, российские ударные беспилотники снова попали в объекты энергетики на юге области. Повреждена, в частности, и солнечная электростанция. Пожары, возникшие после ударов, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Пострадавших нет.
В результате атаки в нескольких районах области есть обесточивания.
Спасатели и энергетики сразу начали восстановительные работы. В пострадавшем районе работают пункты несокрушимости.
Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание. Одесская ОВА отмечает, что враг продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре юга области.
Напомним
В течение суток 15 ноября на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, задействовал 6153 дрона-камикадзе.