Ексклюзив
08:19 • 12238 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
07:00 • 17610 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
05:50 • 10642 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 23901 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 40146 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 42582 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 40308 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52240 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 44794 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38485 перегляди
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
На фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень за добу: карти від Генштабу

Київ • УНН

 • 2156 перегляди

Протягом доби 15 листопада на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, залучив 6153 дрони-камікадзе.

На фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень за добу: карти від Генштабу

Протягом доби 15 листопада на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що вчора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 122 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 4251 обстріл, зокрема 131 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6153 дронів-камікадзе

- розповіли у Генштабі.

Там уточнили, що авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Покровське, Братське Дніпропетровської області; Залізничне, Приморське, Малокатеринівка, Косівцеве, Тернувате, Гуляйполе Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, сім пунктів управління, 11 артилерійських засобів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт російських загарбників

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Противник завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Богуславки, Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Ямполівка, Дерилове, Колодязі та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив 12 атак на позиції наших підрозділів в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення із противником у районах Міньківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки й Берестка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Привільне, Вороне, Вербове, Вишневе, Красногірське та Зелений Гай.

На Гуляйпільському напрямку ворог 12 разів атакував позиції Сил оборони в напрямках Варварівки та Затишшя.

На Оріхівському напрямку агресор провів п’ять атак поблизу Степногірська, Плавнів та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні наступальні дії в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Минулої доби втрати російських загарбників склали 860 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 409 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Вадим Хлюдзинський

