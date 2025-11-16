На фронте зафиксировано 176 боевых столкновений за сутки: карты от Генштаба

В течение суток 15 ноября на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что вчера противник нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 122 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, совершил 4251 обстрел, в том числе 131 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6153 дронов-камикадзе - рассказали в Генштабе.

Там уточнили, что авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Покровское, Братское Днепропетровской области; Зализничное, Приморское, Малокатериновка, Косовцево, Терноватое, Гуляйполе Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, семь пунктов управления, 11 артиллерийских средств, два склада боеприпасов, радиолокационную станцию и один другой важный объект российских захватчиков - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил 11 управляемых авиационных бомб и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Богуславки, Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполовка, Дерилово, Колодези и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Дробышево и Боровая.

На Славянском направлении в течение прошедших суток враг совершил 12 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах Миньковки и Предтечино.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи Плещеевки, Константиновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки и Берестка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Дорожное, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Покровск, Ровное, Новопавловка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 20 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Привольное, Вороне, Вербовое, Вишневое, Красногорское и Зеленый Гай.

На Гуляйпольском направлении враг 12 раз атаковал позиции Сил обороны в направлениях Варваровки и Затишья.

На Ореховском направлении агрессор провел пять атак вблизи Степногорска, Плавней и Степного.

На Приднепровском направлении враг провел три безуспешные наступательные действия в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 860 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, три боевые бронированные машины, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 409 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 68 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

