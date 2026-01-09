Швейцарський арбітраж стягнув 18 млн доларів з американської компанії на користь України - Мін’юст

Арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру ухвалив рішення на користь України у спорі з американською компанією та зобов’язав повернути до держбюджету країни понад 18 млн доларів. Позов стосувався недопоставки артилерійських боєприпасів за контрактом, укладеним на початку повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.

Позов Міністерства оборони України стосувався недопоставки артилерійських боєприпасів за контрактом, укладеним на початку повномасштабного вторгнення рф. Попри стовідсоткову передоплату, компанія виконала свої зобов’язання лише частково - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд повністю підтримав позицію української сторони, відхилив усі заперечення відповідача, визнав порушення ним контрактних зобов’язань та постановив стягнути сплачені кошти разом зі штрафними санкціями.

Нагадаємо

Верховний суд Швеції остаточно підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу на користь України у справі за позовом акціонерів Укрнафти до держави Україна.