Ексклюзив
12:35 • 1826 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
11:53 • 6902 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 9712 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 11607 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 10251 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 11848 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 13179 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 21036 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
9 січня, 06:46 • 23842 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 73666 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Швейцарський арбітраж стягнув 18 млн доларів з американської компанії на користь України - Мін’юст

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Арбітражний трибунал Швейцарії зобов'язав американську компанію повернути Україні понад 18 млн доларів. Це рішення стосується недопоставки артилерійських боєприпасів за контрактом Міноборони.

Швейцарський арбітраж стягнув 18 млн доларів з американської компанії на користь України - Мін’юст

Арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру ухвалив рішення на користь України у спорі з американською компанією та зобов’язав повернути до держбюджету країни понад 18 млн доларів. Позов стосувався недопоставки артилерійських боєприпасів за контрактом, укладеним на початку повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.

Позов Міністерства оборони України стосувався недопоставки артилерійських боєприпасів за контрактом, укладеним на початку повномасштабного вторгнення рф. Попри стовідсоткову передоплату, компанія виконала свої зобов’язання лише частково 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд повністю підтримав позицію української сторони, відхилив усі заперечення відповідача, визнав порушення ним контрактних зобов’язань та постановив стягнути сплачені кошти разом зі штрафними санкціями.

Нагадаємо

Верховний суд Швеції остаточно підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу на користь України у справі за позовом акціонерів Укрнафти до держави Україна.

Павло Башинський

Економіка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство юстиції України
Міністерство оборони України
Швейцарія
Швеція
Україна