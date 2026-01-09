Швейцарский арбитраж взыскал 18 млн долларов с американской компании в пользу Украины - Минюст

Арбитражный трибунал Швейцарского арбитражного центра принял решение в пользу Украины в споре с американской компанией и обязал вернуть в госбюджет страны более 18 млн долларов. Иск касался недопоставки артиллерийских боеприпасов по контракту, заключенному в начале полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Иск Министерства обороны Украины касался недопоставки артиллерийских боеприпасов по контракту, заключенному в начале полномасштабного вторжения рф. Несмотря на стопроцентную предоплату, компания выполнила свои обязательства лишь частично - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд полностью поддержал позицию украинской стороны, отклонил все возражения ответчика, признал нарушение им контрактных обязательств и постановил взыскать уплаченные средства вместе со штрафными санкциями.

Напомним

