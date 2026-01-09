Швейцарский арбитраж взыскал 18 млн долларов с американской компании в пользу Украины - Минюст
Киев • УНН
Арбитражный трибунал Швейцарии обязал американскую компанию вернуть Украине более 18 млн долларов. Это решение касается недопоставки артиллерийских боеприпасов по контракту Минобороны.
Арбитражный трибунал Швейцарского арбитражного центра принял решение в пользу Украины в споре с американской компанией и обязал вернуть в госбюджет страны более 18 млн долларов. Иск касался недопоставки артиллерийских боеприпасов по контракту, заключенному в начале полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.
Иск Министерства обороны Украины касался недопоставки артиллерийских боеприпасов по контракту, заключенному в начале полномасштабного вторжения рф. Несмотря на стопроцентную предоплату, компания выполнила свои обязательства лишь частично
Сообщается, что суд полностью поддержал позицию украинской стороны, отклонил все возражения ответчика, признал нарушение им контрактных обязательств и постановил взыскать уплаченные средства вместе со штрафными санкциями.
