Швейцарія скорочує закупівлю американських винищувачів F-35: яка причина

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Швейцарія вирішила придбати менше винищувачів F-35 у США, ніж планувалося, щоб утримати витрати в межах схваленого ліміту. Країна зіткнулася з додатковими витратами до 1,3 млрд швейцарських франків через зростання цін на енергоносії та сировину.

Швейцарія скорочує закупівлю американських винищувачів F-35: яка причина

Швейцарія придбає у Сполучених Штатів Америки, менше винищувачів F-35, ніж планувалося раніше. Країна намагається утримати витрати на закупівлю в межах схваленого виборцями ліміту. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У червні Берн повідомив, що зіткнувся з додатковими витратами в обсязі до 1,3 млрд швейцарських франків (1,6 млрд доларів) через зростання цін на енергоносії та сировину. Це спричинило конфлікт Швейцарії зі США щодо початкової вартості угоди - 6 млрд франків за закупівлю трьох десятків винищувачів F-35.

З огляду на заплановані додаткові витрати, з точки зору бюджетної політики неможливо зберегти початково заплановану кількість

- йдеться в заяві швейцарського уряду, оприлюдненій у п’ятницю, 12 грудня.

Натомість тепер країна планує придбати стільки літаків, скільки вдасться в межах граничної суми у 6 млрд франків.

Закупівля нових винищувачів давно є суперечливою темою для нейтральної Швейцарії, однак нинішній момент є особливо чутливим, адже Берн завершує переговори з Вашингтоном щодо зниження імпортних мит із 39% до 15%. Це відбувається після того, як швейцарські компанії пообіцяли інвестувати 200 млрд доларів у США протягом наступних п’яти років.

Посол США: Туреччина має відмовитися від російських С-400, щоб отримати F-3510.12.25, 07:24 • 2940 переглядiв

Придбання F-35 було схвалене на загальнонаціональному референдумі у 2020 році з мінімальною перевагою голосів і прямо прив’язувалося до початкової цінової оцінки. Опитування громадської думки в жовтні показало, що більшість виборців готові відмовитися від угоди — або на користь альтернативного літака, або взагалі скасувавши закупівлю.

Водночас змінене безпекове середовище в Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також вимоги США до країн регіону збільшувати оборонні витрати ускладнили для невеликих держав, таких як Швейцарія, доступ до необхідного озброєння. Підтримка США України також означає, що нейтральна Швейцарія не входить до пріоритетних отримувачів, тоді як швейцарські оборонні компанії зазнали втрат через суворі правила експорту.

Уряд також підтвердив раніше озвучену оцінку, згідно з якою Швейцарії знадобиться від 55 до 70 сучасних винищувачів для "комплексної протиповітряної оборони, адаптованої до поточної ситуації з загрозами", додавши, що планує переглянути питання можливості подальших закупівель на пізнішому етапі

- пише видання.

Міністр оборони Мартін Пфістер під час пресконференції в п’ятницю заявив, що уряд "дійшов висновку, що нам потрібен більший флот, однак демократичне рішення таке, що сьогодні ми не можемо закупити 36 літаків".

Минулого року Швейцарія прийняла рішення збільшити свої витрати на оборону до 1% валового внутрішнього продукту до 2032 року, що все ще суттєво нижче за обіцянки членів НАТО.

Трамп: США продаватимуть винищувачі F-35 Саудівській Аравії 18.11.25, 01:27 • 5482 перегляди

Віта Зеленецька

Технології
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Bloomberg
НАТО
Швейцарія
Вашингтон
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна