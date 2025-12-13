Швейцария сокращает закупку американских истребителей F-35: какова причина

Швейцария приобретет у Соединенных Штатов Америки меньше истребителей F-35, чем планировалось ранее. Страна пытается удержать расходы на закупку в пределах одобренного избирателями лимита. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

В июне Берн сообщил, что столкнулся с дополнительными расходами в объеме до 1,3 млрд швейцарских франков (1,6 млрд долларов) из-за роста цен на энергоносители и сырье. Это вызвало конфликт Швейцарии с США относительно первоначальной стоимости сделки - 6 млрд франков за закупку трех десятков истребителей F-35.

Учитывая запланированные дополнительные расходы, с точки зрения бюджетной политики невозможно сохранить первоначально запланированное количество - говорится в заявлении швейцарского правительства, обнародованном в пятницу, 12 декабря.

Вместо этого теперь страна планирует приобрести столько самолетов, сколько удастся в пределах предельной суммы в 6 млрд франков.

Закупка новых истребителей давно является спорной темой для нейтральной Швейцарии, однако нынешний момент особенно чувствителен, ведь Берн завершает переговоры с Вашингтоном о снижении импортных пошлин с 39% до 15%. Это происходит после того, как швейцарские компании пообещали инвестировать 200 млрд долларов в США в течение следующих пяти лет.

Посол США: Турция должна отказаться от российских С-400, чтобы получить F-35

Приобретение F-35 было одобрено на общенациональном референдуме в 2020 году с минимальным перевесом голосов и прямо привязывалось к первоначальной ценовой оценке. Опрос общественного мнения в октябре показал, что большинство избирателей готовы отказаться от сделки — либо в пользу альтернативного самолета, либо вообще отменив закупку.

В то же время измененная обстановка в сфере безопасности в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину, а также требования США к странам региона увеличивать оборонные расходы усложнили для небольших государств, таких как Швейцария, доступ к необходимому вооружению. Поддержка США Украины также означает, что нейтральная Швейцария не входит в число приоритетных получателей, тогда как швейцарские оборонные компании понесли потери из-за строгих правил экспорта.

Правительство также подтвердило ранее озвученную оценку, согласно которой Швейцарии понадобится от 55 до 70 современных истребителей для "комплексной противовоздушной обороны, адаптированной к текущей ситуации с угрозами", добавив, что планирует пересмотреть вопрос возможности дальнейших закупок на более позднем этапе - пишет издание.

Министр обороны Мартин Пфистер во время пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство "пришло к выводу, что нам нужен больший флот, однако демократическое решение таково, что сегодня мы не можем закупить 36 самолетов".

В прошлом году Швейцария приняла решение увеличить свои расходы на оборону до 1% валового внутреннего продукта к 2032 году, что все еще существенно ниже обещаний членов НАТО.

Трамп: США будут продавать истребители F-35 Саудовской Аравии