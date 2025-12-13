$42.270.01
12 декабря, 21:33
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
12 декабря, 18:15 • 16670 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 19601 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 24784 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 31915 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 35231 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 44163 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 32269 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24174 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 24397 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Швейцария сокращает закупку американских истребителей F-35: какова причина

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Швейцария решила приобрести меньше истребителей F-35 у США, чем планировалось, чтобы удержать расходы в пределах одобренного лимита. Страна столкнулась с дополнительными расходами до 1,3 млрд швейцарских франков из-за роста цен на энергоносители и сырье.

Швейцария сокращает закупку американских истребителей F-35: какова причина

Швейцария приобретет у Соединенных Штатов Америки меньше истребителей F-35, чем планировалось ранее. Страна пытается удержать расходы на закупку в пределах одобренного избирателями лимита. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

В июне Берн сообщил, что столкнулся с дополнительными расходами в объеме до 1,3 млрд швейцарских франков (1,6 млрд долларов) из-за роста цен на энергоносители и сырье. Это вызвало конфликт Швейцарии с США относительно первоначальной стоимости сделки - 6 млрд франков за закупку трех десятков истребителей F-35.

Учитывая запланированные дополнительные расходы, с точки зрения бюджетной политики невозможно сохранить первоначально запланированное количество

- говорится в заявлении швейцарского правительства, обнародованном в пятницу, 12 декабря.

Вместо этого теперь страна планирует приобрести столько самолетов, сколько удастся в пределах предельной суммы в 6 млрд франков.

Закупка новых истребителей давно является спорной темой для нейтральной Швейцарии, однако нынешний момент особенно чувствителен, ведь Берн завершает переговоры с Вашингтоном о снижении импортных пошлин с 39% до 15%. Это происходит после того, как швейцарские компании пообещали инвестировать 200 млрд долларов в США в течение следующих пяти лет.

Приобретение F-35 было одобрено на общенациональном референдуме в 2020 году с минимальным перевесом голосов и прямо привязывалось к первоначальной ценовой оценке. Опрос общественного мнения в октябре показал, что большинство избирателей готовы отказаться от сделки — либо в пользу альтернативного самолета, либо вообще отменив закупку.

В то же время измененная обстановка в сфере безопасности в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину, а также требования США к странам региона увеличивать оборонные расходы усложнили для небольших государств, таких как Швейцария, доступ к необходимому вооружению. Поддержка США Украины также означает, что нейтральная Швейцария не входит в число приоритетных получателей, тогда как швейцарские оборонные компании понесли потери из-за строгих правил экспорта.

Правительство также подтвердило ранее озвученную оценку, согласно которой Швейцарии понадобится от 55 до 70 современных истребителей для "комплексной противовоздушной обороны, адаптированной к текущей ситуации с угрозами", добавив, что планирует пересмотреть вопрос возможности дальнейших закупок на более позднем этапе

- пишет издание.

Министр обороны Мартин Пфистер во время пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство "пришло к выводу, что нам нужен больший флот, однако демократическое решение таково, что сегодня мы не можем закупить 36 самолетов".

В прошлом году Швейцария приняла решение увеличить свои расходы на оборону до 1% валового внутреннего продукта к 2032 году, что все еще существенно ниже обещаний членов НАТО.

Вита Зеленецкая

