"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференцій

Київ • УНН

 • 4614 перегляди

23 жовтня українські клуби проведуть матчі другого туру Ліги конференцій: "Шахтар" зіграє з польською "Легією" о 19:45, а "Динамо" зустрінеться з турецьким "Самсунспором" о 22:00. Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом, тоді як у матчі "Динамо" перевага на боці турецької команди.

"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференцій

Сьогодні, 23 жовтня, українські клуби проведуть свої поєдинки у Лізі конференцій. У другому турі групового етапу донецький "Шахтар" зустрінеться із польською "Легією", а київське "Динамо" завітає до турецького "Самсунспора". УНН розповідає про стан команд перед матчем, хто фаворит букмекерів, та де дивитися поєдинки. 

"Шахтар" - "Легія"

Другий матч у Лізі конференцій донецький "Шахтар" проведе проти польської "Легії". Поєдинок на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща) розпочнеться о 19:45 за київським часом. 

"Гірники" в першому турі Ліги конференцій проти шотландського "Абердін" здобули мінімальну перемогу - 3:2, і перебувають наразі на 11 місці. 

"Легія" ж на старті турніру мінімально поступилася турецькому "Самсунспору" (1:0), з яким у цьому турі зіграє київське "Динамо". 

Команди зустрічалися між собою лише двічі - у кваліфікації Ліги Чемпіонів у 2006 році. Тоді "гірники" двічі здобули мінімальні перемоги - 3:2 та 1:0. 

Донеччанам у цьому матчі не допоможуть Аліссон, Ласіна Траоре та Іван Петряк.

Команда Арди Турана проводить не найкращий відрізок у сезоні, розгромно програвши в останніх матчах УПЛ ЛНЗ (1:4) і не зумівши обіграти "Полісся" (0:0).

"Легія" також не може похвалитися високими результатами. В останніх п’яти матчах команда здобула дві перемоги та тричі програла. 

ФК "Легія" 

Головним арбітром зустрічі "гірників" з польською "Легією" буде португалець Густаво Коррея. Його асистентами виступлять Андре Діаш і Тьягу Кошта. Резервний арбітр – Клаудіу Перейра.

За роботу VAR відповідатиме Андре Нарсішу, асистентом виступить Бруну Естевеш.

Українські клуби головний португальський арбітр не обслуговував, але працював на матчі молодіжної збірної України проти Англії в жовтні 2023 року.

Густаво Коррея - головний арбітр матчу 

"Самсунспор" - "Динамо"

У другому турі основного етапу Ліги конференцій суперником "Динамо" буде турецький "Самсунспор".

Гра відбудеться на стадіоні Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium у Самсуні, початок - о 22:00 за київським часом. 

Київське "Динамо", на відміну від "Шахтаря", невдало розпочало виступи у Лізі конференцій, програвши англійському "Крістал Пелас" - 2:0. 

“Динамо” розпочало виступи в Лізі Конференцій із поразки від “Крістал Пелас”02.10.25, 22:32 • 3759 переглядiв

Натомість "Самсунспор", як вже зазначалося, обіграв польську "Легію" - 1:0. 

Київське "Динамо" невдало проводить останні п’ять матчів, у яких в УПЛ зіграло 4 рази внічию і, як вже зазначалося, поступилося "Крістал Пелас". "Самсунспор" проводить також не найкращий свій відрізок, проте має кращі результати - 2 перемоги та три нічиї в останніх п’яти поєдинках. 

Напередодні головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що команді у поєдинку не допоможуть Микола Шапаренко, Олександр Тимчик, Андрій Ярмоленко, Крістіан Біловар, Анхель Торрес та Владислав Дубінчак. 

Стосовно гри, то в нас, на жаль, повний лазарет. І на сьогодні всі ті гравці, кого ви назвали, не можуть нам допомогти. Так само Захарченка та Пономаренка ми віддали до команди U19, щоб вони мали практику в сьогоднішньому матчі Юнацької Ліги УЄФА. До речі, вони виграли з рахунком 1:0

- сказав Шовковський.

На поєдинку між турецьким "Самсунспором" та київським "Динамо" працюватимуть рефері із Ісландії на чолі з 36-річним Іваром Оррі Крістьянссоном.

Асистенти арбітра – Біркір Сігурдарсон, Гілфі Мар Сігурдссон. Четвертий арбітр – Вілхьялмур Торларінссон (усі – Ісландія). Арбітр ВАА – Мануель Шуттенгрубер (Австрія). Асистент арбітра ВАА – Александер Харкам (Австрія)

Оррі Крістьянссон - головний арбітр поєдинку 

Цікаві факти

Поєдинок "Шахтаря" проти "Легії" стане 300-м матчем у всіх офіційних європейських турнірах.

Перший єврокубковий матч "Шахтар" провів 15 вересня 1976 року, коли в 1/32 фіналу Кубка УЄФА в донецьку команда під орудою наставника Володимира Салькова обіграла берлінське "Динамо" (3:0), а дебютний гол "гірників" на міжнародній арені забив Володимир Роговський, який, на жаль, помер у 68 років 8 березня 2022 році в окупованому на той час Херсоні. 

Володимир Роговський - автор першого голу "Шахтаря" у єврокубках

Усього у 299 європейських матчах "Шахтар" має 129 перемог, 64 нічиї та 106 поразок. Найкращим єврокубковим бомбардиром "оранжево-чорних" є бразильський нападник Луїс Адріано (32 мʼячі).

Луїс Адріано - найкращий єврокубковий бомбардир "Шахтаря"

Фаворит букмекерів

Окрім не виразних результатів, у стані "Легії" панує хаос, що відображається на підготовці команди. За інформацією польських ЗМІ, головний тренер Едвард Йорданеску подав у відставку. 20 жовтня спортивний директор клубу Фредді Боніч оголосив, що румунський фахівець залишається.

Повідомлялося, що тренерський штаб Йорданеску скасував тренування перед матчем із "Шахтарем", давши футболістам вихідний.

Едвард Йорданеску - головний тренер "Легії" 

Зважаючи на це, букмекери віддають перевагу "Шахтарю", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 1,7. На перемогу "Легії" - 4,3, а на нічию - 4,2. 

Водночас у матчі "Самсунспор" - "Динамо", букмекери віддають, хоч і незначну, але перевагу турецькій команді - перемога оцінюється в 2,09. Перемогу "Динамо" оцінюють з коефіцієнтом - 3,5, а на нічию можна поставити з коефіцієнтом - 3,4. 

Де дивитися

Обидва поєдинки можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за наявності активної підписки. 

Павло Башинський

СпортПублікації
Шахтар (Донецьк)
УЄФА
ФК «Динамо» Київ
Краків
Австрія
Ісландія
Туреччина
Польща