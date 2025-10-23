"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций

Сегодня, 23 октября, украинские клубы проведут свои поединки в Лиге конференций. Во втором туре группового этапа донецкий "Шахтер" встретится с польской "Легией", а киевское "Динамо" посетит турецкий "Самсунспор". УНН рассказывает о состоянии команд перед матчем, кто фаворит букмекеров, и где смотреть поединки.

"Шахтер" - "Легия"

Второй матч в Лиге конференций донецкий "Шахтер" проведет против польской "Легии". Поединок на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша) начнется в 19:45 по киевскому времени.

"Горняки" в первом туре Лиги конференций против шотландского "Абердина" одержали минимальную победу - 3:2, и находятся сейчас на 11 месте.

"Легия" же на старте турнира минимально уступила турецкому "Самсунспору" (1:0), с которым в этом туре сыграет киевское "Динамо".

Команды встречались между собой лишь дважды - в квалификации Лиги Чемпионов в 2006 году. Тогда "горняки" дважды одержали минимальные победы - 3:2 и 1:0.

Дончанам в этом матче не помогут Аллисон, Ласина Траоре и Иван Петряк.

Команда Арды Турана проводит не лучший отрезок в сезоне, разгромно проиграв в последних матчах УПЛ ЛНЗ (1:4) и не сумев обыграть "Полесье" (0:0).

"Легия" также не может похвастаться высокими результатами. В последних пяти матчах команда одержала две победы и трижды проиграла.

ФК "Легия"

Главным арбитром встречи "горняков" с польской "Легией" будет португалец Густаво Коррея. Его ассистентами выступят Андре Диаш и Тьягу Кошта. Резервный арбитр – Клаудиу Перейра.

За работу VAR будет отвечать Андре Нарсишу, ассистентом выступит Бруну Эстевеш.

Украинские клубы главный португальский арбитр не обслуживал, но работал на матче молодежной сборной Украины против Англии в октябре 2023 года.

Густаво Коррея - главный арбитр матча

"Самсунспор" - "Динамо"

Во втором туре основного этапа Лиги конференций соперником "Динамо" будет турецкий "Самсунспор".

Игра состоится на стадионе Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium в Самсуне, начало - в 22:00 по киевскому времени.

Киевское "Динамо", в отличие от "Шахтера", неудачно начало выступления в Лиге конференций, проиграв английскому "Кристал Пэлас" - 2:0.

"Динамо" начало выступления в Лиге Конференций с поражения от "Кристал Пэлас"

Зато "Самсунспор", как уже отмечалось, обыграл польскую "Легию" - 1:0.

Киевское "Динамо" неудачно проводит последние пять матчей, в которых в УПЛ сыграло 4 раза вничью и, как уже отмечалось, уступило "Кристал Пэлас". "Самсунспор" проводит также не лучший свой отрезок, однако имеет лучшие результаты - 2 победы и три ничьи в последних пяти поединках.

Накануне главный тренер киевлян Александр Шовковский сообщил, что команде в поединке не помогут Николай Шапаренко, Александр Тымчик, Андрей Ярмоленко, Кристиан Биловар, Анхель Торрес и Владислав Дубинчак.

Что касается игры, то у нас, к сожалению, полный лазарет. И на сегодня все те игроки, кого вы назвали, не могут нам помочь. Так же Захарченко и Пономаренко мы отдали в команду U19, чтобы они имели практику в сегодняшнем матче Юношеской Лиги УЕФА. Кстати, они выиграли со счетом 1:0 - сказал Шовковский.

На поединке между турецким "Самсунспором" и киевским "Динамо" будут работать рефери из Исландии во главе с 36-летним Иваром Орри Кристьянссоном.

Ассистенты арбитра – Биркир Сигурдарсон, Гилфи Мар Сигурдссон. Четвертый арбитр – Вилхьялмур Торларинссон (все – Исландия). Арбитр ВАА – Мануэль Шуттенгрубер (Австрия). Ассистент арбитра ВАА – Александер Харкам (Австрия)

Орри Кристьянссон - главный арбитр поединка

Интересные факты

Поединок "Шахтера" против "Легии" станет 300-м матчем во всех официальных европейских турнирах.

Первый еврокубковый матч "Шахтер" провел 15 сентября 1976 года, когда в 1/32 финала Кубка УЕФА в Донецке команда под руководством наставника Владимира Салькова обыграла берлинское "Динамо" (3:0), а дебютный гол "горняков" на международной арене забил Владимир Роговский, который, к сожалению, умер в 68 лет 8 марта 2022 года в оккупированном на то время Херсоне.

Владимир Роговский - автор первого гола "Шахтера" в еврокубках

Всего в 299 европейских матчах "Шахтер" имеет 129 побед, 64 ничьи и 106 поражений. Лучшим еврокубковым бомбардиром "оранжево-черных" является бразильский нападающий Луис Адриано (32 мяча).

Луис Адриано - лучший еврокубковый бомбардир "Шахтера"

Фаворит букмекеров

Помимо невыразительных результатов, в стане "Легии" царит хаос, что отражается на подготовке команды. По информации польских СМИ, главный тренер Эдвард Йорданеску подал в отставку. 20 октября спортивный директор клуба Фредди Бонич объявил, что румынский специалист остается.

Сообщалось, что тренерский штаб Йорданеску отменил тренировку перед матчем с "Шахтером", дав футболистам выходной.

Эдвард Йорданеску - главный тренер "Легии"

Учитывая это, букмекеры отдают предпочтение "Шахтеру", на победу которого можно поставить с коэффициентом - 1,7. На победу "Легии" - 4,3, а на ничью - 4,2.

В то же время в матче "Самсунспор" - "Динамо", букмекеры отдают, хоть и незначительное, но преимущество турецкой команде - победа оценивается в 2,09. Победу "Динамо" оценивают с коэффициентом - 3,5, а на ничью можно поставить с коэффициентом - 3,4.

Где смотреть

Оба поединка можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO при наличии активной подписки.